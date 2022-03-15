Злодей с голосом Филиппа Киркорова строит козни в трейлере анимационной ленты «Суворов: Великое путешествие»

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Сразу после специального показа на Круазет картина выйдет в прокат

Премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом состоится в Каннах

15 марта

Минкультуры отменило обеспечительные платежи для кинематографистов, претендующих на субсидии

Ранее их размер составлял до 1 млн рублей на один фильм