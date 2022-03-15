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Злодей с голосом Филиппа Киркорова строит козни в трейлере анимационной ленты «Суворов: Великое путешествие»

15 марта
2022 год

Новости кино >>
15 марта 2022
В сети появился трейлер исторического фильма «Суворов: Великое путешествие» – одного из самых известных долгостроев киностудии «Союзмультфильм». Также картина обзавелась новой датой релиза: премьера назначена на 1 мая, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», ранее намеревавшейся выпустить ленту 17 марта.



Фильм рассказывает историю простого юноши Гриши, который по воле случая попадает на службу к генералу Александру Васильевичу Суворову и отправляется в его легендарный Швейцарский поход. На фоне масштабных исторических событий ему предстоит проявить смекалку, бросить вызов опасному злодею, и, выручив полководца личным подвигом, доказать, что героем может стать каждый.

Персонажей озвучили Константин Хабенский, Антон Макарский, Юлия Рутберг, Анна Ардова, Алексей Демидов, Виктор Сухоруков и Филипп Киркоров, который еще и спел песню для одной из ключевых сцен. Режиссером выступил Борис Чертков, сценарий написал соавтор «Движения вверх» Андрей Курейчик.

«Суворов: Великое путешествие»
фото: «Централ Партнершип»

Работа над фильмом началась еще при Андрее Добруновом, назначенном управлять «Союзмультфильмом» в 2014 году и проработавшем на этом посту два года. В 2017-м проект передали на субподряд в Киностудию Горького, тогда возглавляемую Сергеем Зерновым. Последний лишился своего поста в 2019-м, причем СМИ в качестве причины увольнения также называли анимационный долгострой. После отставки Зернова студию возглавила Юлиана Слащева, с 2017-го занимающая должность председателя правления «Союзмультфильма». В ноябре 2021 года, стало известно, что прокатчиком ленты стала компания «Централ Партнершип», входящая в холдинг «Газпром-медиа».
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№ 1
GaryVan (Санкт-Петербург)   15.03.2022 - 17:25
Знаете... Обычно в трейлер вставляют лучшие кадры, что бы привлечь зрителя. Это... Лучшие? Что-то, как-то сомнительно, что сам мультфильм, вообще заслуживает внимания. Плюс ко всему - озвучка. Вслушайтесь!... читать далее>>
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«Суворов: Великое путешествие»
«Суворов: Великое путешествие»
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