Светлана Иванова добивается справедливости в трейлере сериала «Обоюдное согласие»

В сети состоялась премьера трейлера остросюжетной детективной драмы «Обоюдное согласие
» режисёра Валерии Гай Германики
(«Школа
»).
Молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова приезжает на вечеринку к старым друзьям, вместе они проводят ночь на большой яхте. Под утро Анна спрыгивает с яхты, в то время как остальные участники вечеринки еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка доезжает до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых — ее друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев, Виктор Доринов и Антон Белов.
Обстоятельства дела сразу же вызывают подозрения у сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников. Следователь, услышав имена подозреваемых, не принимает заявление и уговаривает девушку в принципе его не подавать. Отчаявшись найти помощь в отделении полиции, Анна сталкивается в коридоре с другим следователем, Нестеренко. Тот, напротив, берет это дело к себе. Терять опытному сотруднику нечего — совсем скоро выход на пенсию. К тому же у него есть и собственные мотивы добиться справедливости.
События «Обоюдного согласия» и их причины раскрываются в двух линиях. Первая в настоящем, ее отсчет начинается с раннего утра, когда Анна спрыгнула с яхты и поехала в полицию. Девушка проходит сложный путь от победы над собственными сомнениями и страхом до четкого понимания того, что она готова биться за правду и справедливость, чего бы ей это ни стоило. Особенно когда история с изнасилованием обретает скандальную публичность. Вторая история — о прошлом героини. Прольется свет на события, предшествующие той злополучной ночи. Зрители познакомятся с обстоятельствами жизни Анны, когда девушка вернулась из Москвы в родной город.
«Когда я снимаю художественный проект, я занимаю позицию документалиста и бесстрастно фиксирую проходящую мимо меня жизнь, на монтаже я собираю ее в концентрат драматургии
», — призналась Валерия Гай Германика.
Главные роли в сериале исполнили Светлана Иванова
, Анна Снаткина
, Алла Михеева
, Шамиль Хаматов
, Тарас Кузьмин
, Федор Лавров
, Андрей Козлов
, Мария Голубкина
, Анастасия Стоцкая
и Борис Щербаков
.
«Голос женщины в современном мире звучит всё громче, и круто, что это происходит и в кино тоже
, — считает Светлана Иванова. — Мне очень понравилась история и понравилась роль, но сначала я подумала, что это, конечно, должен сыграть кто угодно, только не я. Лера убедила меня, что все будет круто. Мне очень захотелось попробовать сделать то, чего я никогда не делала. С Лерой работать трудно, но очень интересно. Она очень чувствует любую фальшь, игру, всякие актёрские штучки и пристройки. Зато, если она хвалит — это как будто тебе дали десять «Оскаров» сразу. Это был бесценный опыт выхода из зоны комфорта
».
Съемки «Обоюдного согласия
» проходили в Москве и в Крыму. 18 марта в онлайн-кинотеатре KION выйдут первые два эпизода сериала. Далее серии будут выходить раз в неделю.
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