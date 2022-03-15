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Светлана Иванова добивается справедливости в трейлере сериала «Обоюдное согласие»

15 марта
2022 год

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15 марта 2022

В сети состоялась премьера трейлера остросюжетной детективной драмы «Обоюдное согласие» режисёра Валерии Гай ГерманикиШкола»).


Молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова приезжает на вечеринку к старым друзьям, вместе они проводят ночь на большой яхте. Под утро Анна спрыгивает с яхты, в то время как остальные участники вечеринки еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка доезжает до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых — ее друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев, Виктор Доринов и Антон Белов.

Обстоятельства дела сразу же вызывают подозрения у сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников. Следователь, услышав имена подозреваемых, не принимает заявление и уговаривает девушку в принципе его не подавать. Отчаявшись найти помощь в отделении полиции, Анна сталкивается в коридоре с другим следователем, Нестеренко. Тот, напротив, берет это дело к себе. Терять опытному сотруднику нечего — совсем скоро выход на пенсию. К тому же у него есть и собственные мотивы добиться справедливости.

Светлана Иванова добивается справедливости в трейлере сериала «Обоюдное согласие»

События «Обоюдного согласия» и их причины раскрываются в двух линиях. Первая в настоящем, ее отсчет начинается с раннего утра, когда Анна спрыгнула с яхты и поехала в полицию. Девушка проходит сложный путь от победы над собственными сомнениями и страхом до четкого понимания того, что она готова биться за правду и справедливость, чего бы ей это ни стоило. Особенно когда история с изнасилованием обретает скандальную публичность. Вторая история — о прошлом героини. Прольется свет на события, предшествующие той злополучной ночи. Зрители познакомятся с обстоятельствами жизни Анны, когда девушка вернулась из Москвы в родной город.

«Когда я снимаю художественный проект, я занимаю позицию документалиста и бесстрастно фиксирую проходящую мимо меня жизнь, на монтаже я собираю ее в концентрат драматургии», — призналась Валерия Гай Германика.

Светлана Иванова добивается справедливости в трейлере сериала «Обоюдное согласие»

Главные роли в сериале исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, Андрей Козлов, Мария Голубкина, Анастасия Стоцкая и Борис Щербаков.

«Голос женщины в современном мире звучит всё громче, и круто, что это происходит и в кино тоже, — считает Светлана Иванова. — Мне очень понравилась история и понравилась роль, но сначала я подумала, что это, конечно, должен сыграть кто угодно, только не я. Лера убедила меня, что все будет круто. Мне очень захотелось попробовать сделать то, чего я никогда не делала. С Лерой работать трудно, но очень интересно. Она очень чувствует любую фальшь, игру, всякие актёрские штучки и пристройки. Зато, если она хвалит — это как будто тебе дали десять «Оскаров» сразу. Это был бесценный опыт выхода из зоны комфорта».

Съемки «Обоюдного согласия» проходили в Москве и в Крыму. 18 марта в онлайн-кинотеатре KION выйдут первые два эпизода сериала. Далее серии будут выходить раз в неделю.
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обсуждение >>
№ 1
Sergey Tsvetkov   15.03.2022 - 22:32
Козлов, видимо, роль на преодоление играет - по роли приходится изображать принципиального борца с высокопоставленными насильниками, а по жизни - коллегу Скипского от обвинений публично отмазывать. читать далее>>
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Светлана Иванова добивается справедливости в трейлере сериала «Обоюдное согласие» фотографии
Светлана Иванова добивается справедливости в трейлере сериала «Обоюдное согласие» фотографии
Светлана Иванова добивается справедливости в трейлере сериала «Обоюдное согласие» фотографии
Светлана Иванова добивается справедливости в трейлере сериала «Обоюдное согласие» фотографии
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