«Манюню» продлили на два сезона

Началась работа над двумя новыми сезонами экранизации повести Наринэ Абгарян «Манюня», сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko.
Комедийный сериал для всей семьи о смешной и доброй истории дружбы двух советских семей Абгарян и Шац сразу снискал зрительскую любовь и стал настоящим хитом в Okko. Первый сезон, премьера которого состоялась 15 декабря 2021 года, суммарно посмотрели более 450 тысяч домохозяйств, что составляет пять миллионов просмотров.
«Я безумно счастлива, что экранизацию книги оценили как зрители, так и читатели. Сериал не только рассказывает про счастливое детство, но и совершенно прекрасно его визуализирует. Уверена, что продолжение "Манюни" получится таким же солнечным и греющим душу, как и первый сезон. Я стала писателем в очень нелегкий период своей жизни. Чтобы как-то выйти из депрессивного состояния, я необъяснимым для себя образом написала смешную книжку. Сегодня мы живём в очень непростое время. Время, когда теряешь уверенность в завтрашнем дне. И именно сейчас очень важно продолжать писать книги, снимать фильмы, ставить спектакли, сочинять музыку и создавать картины. Не прекращайте мечтать, не предавайте себя. Мечты сбываются в том случае, когда в них веришь», — прокомментировала автор повести Наринэ Абгарян.
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