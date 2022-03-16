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«Манюню» продлили на два сезона

16 марта
2022 год

Новости кино >>
16 марта 2022

Началась работа над двумя новыми сезонами экранизации повести Наринэ Абгарян «Манюня», сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko.

Комедийный сериал для всей семьи о смешной и доброй истории дружбы двух советских семей Абгарян и Шац сразу снискал зрительскую любовь и стал настоящим хитом в Okko. Первый сезон, премьера которого состоялась 15 декабря 2021 года, суммарно посмотрели более 450 тысяч домохозяйств, что составляет пять миллионов просмотров.

«Манюню» продлили на два сезона
фото: пресс-служба мультимедийной платформы Okko

Закадровый текст в первом сезоне «Манюни» озвучили Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская, Елена Подкаминская и Марина Александрова, а Нонна Гришаева подарила свой голос бабушке главной героини. В продолжении сериала к уже полюбившимся актерам присоединится Грант Тохатян, который сыграет директора пионерлагеря «Колагир».

«Я безумно счастлива, что экранизацию книги оценили как зрители, так и читатели. Сериал не только рассказывает про счастливое детство, но и совершенно прекрасно его визуализирует. Уверена, что продолжение "Манюни" получится таким же солнечным и греющим душу, как и первый сезон. Я стала писателем в очень нелегкий период своей жизни. Чтобы как-то выйти из депрессивного состояния, я необъяснимым для себя образом написала смешную книжку. Сегодня мы живём в очень непростое время. Время, когда теряешь уверенность в завтрашнем дне. И именно сейчас очень важно продолжать писать книги, снимать фильмы, ставить спектакли, сочинять музыку и создавать картины. Не прекращайте мечтать, не предавайте себя. Мечты сбываются в том случае, когда в них веришь», — прокомментировала автор повести Наринэ Абгарян.
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