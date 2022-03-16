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Телепремьера сериала «Сёстры» состоится 4 апреля

16 марта
2022 год

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16 марта 2022

На СТС 4 апреля в 19:00 состоится всероссийская телепремьера драмеди «Сёстры». Согласно пресс-службе канала, новый сериал расскажет историю Ольги (Лина Миримская), Маши (Анна Котова-Дерябина) и Ирины (Ангелина Стречина), возглавивших автосалон после смерти отца (Георгий Дронов).

Телепремьера сериала «Сёстры» состоится 4 апреля
фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам режиссера Ильи Силаева, «сходство с пьесой Антона Чехова "Три сестры" не заканчивается на именах главных героинь. Как и в произведении писателя, в "Сёстрах" персонажи могут спокойно пить чай или шампанское, а в этот момент рушатся их судьбы. Здесь тонко выстроенная драматургия, баланс между драмой и комедией. Все как в жизни, поэтому юмор получился острым и ситуационным».

По сюжету после смерти отца учительнице Ольге из Ртищева, саратовскому парикмахеру Маше, живущей с мужем-алкоголиком (Александр Обласов), и московской бизнес-леди Ирине достался автосалон в родном городе. В Саратове девушкам предстоит не только руководить коллективом из сорока мужчин (Николай Шрайбер, Антон Филипенко), но и параллельно находить общий язык с мачехой-ровесницей (Янина Студилина) и решать накопившиеся за годы проблемы. Ведь до вступления в наследство сестры не разговаривали десять лет.

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«Вся жизнь Маши проходит в режиме выживания. Она пытается заработать разными способами, чтобы обеспечить семью. Маше кажется, что она не получила от родителей достаточно любви, внимания и денег. Она будто чувствует свою незначительность, поэтому, когда сёстры встречаются и начинают делить наследство, моя героиня становится самым активным участником этого процесса», — рассказала о своем персонаже Анна Котова-Дерябина.

Исполнительницы главных ролей признавались, что на площадке действительно чувствовали себя сестрами. «Как-то Аня неожиданно мне сказала: "Какая ты сегодня интересная! Будто у тебя есть тайна". Потом к нам присоединилась Ангелина Стречина с вопросом: "Что с тобой сегодня?" Это было удивительно, ведь у меня действительно кое-что произошло, но это заметили только мои сестры по сериалу», — вспоминает Лина Миримская.

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Визуальный стиль сериала создавали оператор-постановщик Денис Першин, художник-постановщик Алексей Никоненко и художник по костюму Евгения Макеева.

«Наша история о том, как люди меняются и объединяются благодаря общим трудностям. Моя героиня Ира хоть и выглядит спокойно, но поездка в Саратов явно не входила в её планы. Эта ситуация выбила ее из зоны комфорта. Если в Москве она успешно управляла большим штатом людей, то в провинциальном автосервисе с этим возникли трудности. Ведь там никто не понимает, как женщина может руководить мужчинами», — говорит Ангелина Стречина.
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Телепремьера сериала «Сёстры» состоится 4 апреля фотографии
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