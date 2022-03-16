Густаф Скарсгард сыграет в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана

Густаф Скарсгард
присоединился к команде грядущего фильма Кристофера Нолана
«Оппенгеймер
». Как уточняет THR
, шведский актер воплотит образ немецко-американского физика-ядерщика Ганса Бете, ставшего обладателем Нобелевской премии в 1967 году, которому Оппенгеймер поручил возглавить теоретическое подразделение Манхэттенского проекта.
Ранее в касте картины отметились Эмили Блант
, Мэтт Дэймон
, Роберт Дауни-младший
, Флоренс Пью
, Рами Малек
, Джош Хартнетт
, Джейсон Кларк
, Кеннет Брана
, Маттиас Швайгхёфер
, Бенни Сэфди
, Дейн ДеХаан
, Джек Куэйд
, Мэттью Модайн
, Олден Эренрайк
, Дэвид Крамхолц
, Дэвид Дастмалчян
, Дэвид Рисдал и Киллиан Мёрфи
, который и сыграет роль «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера.
В основу фильма легла получившая Пулитцеровскую премию книга Кая Бирда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера», которая посвящена работе физика и проекта «Манхэттен» в годы Второй мировой войны. Адаптацией занимается сам Нолан, оператором назначен Хойте Ван Хойтема
. Бюджет картины составляет 100 млн долларов. Премьера запланирована на 21 июля 2023 года.
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