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Завершились съемки мелодрамы «Судьба на лестничной клетке»

16 марта
2022 год

Новости кино >>
16 марта 2022
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дмитрия Фёдорова «Судьба на лестничной клетке» с Евгенией Шиповой и Владимиром Курцебой в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», заказавшего производство мини-сериала.

Завершились съемки мелодрамы «Судьба на лестничной клетке»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Не бывает безвыходных ситуаций, но иногда нужно набраться смелости и силы, чтоб изменить ход событий, сделать первый шаг», — считает Владимир Курцеба.

По сюжету медсестра Соня Белова с двумя детьми переезжают в квартиру, которая досталась ей от покойной мамы, где буквально сразу начинаются конфликты с модной и современной соседкой Настей, у которой свой интернет-канал, где она учит людей «правильно и красиво жить». Скоро между женщинами начинается настоящая война. В какой-то момент в этот конфликт вмешивается Кирилл, муж Насти. Он знакомится с Соней и понимает, что она очень хороший, добрый и порядочный человек. Их общение постепенно перерастает в нечто большее. Видит это и Настя. По совету своего любовника Ильи, она решает скомпрометировать Соню в глазах Кирилла.

Завершились съемки мелодрамы «Судьба на лестничной клетке»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«С главной героиней Соней у нас есть одна общая боль — сопротивление любви из-за прошлых разочарований, ошибок, недоверие к своим чувствам и высокая ответственность за близких и окружающих людей, боязнь менять свою стабильную, но не совсем полноценную жизнь в лучшую сторону», — поведала о своей героине Евгения Шипова.

В сериале также снялись Евгения Нохрина, Наталья Батрак и Всеволод Макаров. За визуальную составляющую отвечают оператор Алексей Макеев, художник-постановщик Наталья Чабаненко, художник по костюмам Татьяна Борисова и художник по гриму Дарья Лобанова.
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Завершились съемки мелодрамы «Судьба на лестничной клетке» фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Судьба на лестничной клетке» фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Судьба на лестничной клетке» фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Судьба на лестничной клетке» фотографии
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