Завершились съемки мелодрамы «Судьба на лестничной клетке»

«Не бывает безвыходных ситуаций, но иногда нужно набраться смелости и силы, чтоб изменить ход событий, сделать первый шаг», — считает Владимир Курцеба.
По сюжету медсестра Соня Белова с двумя детьми переезжают в квартиру, которая досталась ей от покойной мамы, где буквально сразу начинаются конфликты с модной и современной соседкой Настей, у которой свой интернет-канал, где она учит людей «правильно и красиво жить». Скоро между женщинами начинается настоящая война. В какой-то момент в этот конфликт вмешивается Кирилл, муж Насти. Он знакомится с Соней и понимает, что она очень хороший, добрый и порядочный человек. Их общение постепенно перерастает в нечто большее. Видит это и Настя. По совету своего любовника Ильи, она решает скомпрометировать Соню в глазах Кирилла.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«С главной героиней Соней у нас есть одна общая боль — сопротивление любви из-за прошлых разочарований, ошибок, недоверие к своим чувствам и высокая ответственность за близких и окружающих людей, боязнь менять свою стабильную, но не совсем полноценную жизнь в лучшую сторону», — поведала о своей героине Евгения Шипова.
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