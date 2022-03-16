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Не стало актера Евгения Сытого

16 марта
2022 год

Новости кино >>
16 марта 2022

Не стало популярного российского актера и театрального деятеля Евгения Сытого. Ему было 52 года. Печальную новость сообщил в социальной сети Facebook Александр Молочников.

«Сегодня умер наш любимый Женя Сытый, он несколько лет болел, а полчаса назад ушёл. Мы безумно любим тебя, Женька, когда будут силы, попробую написать побольше, ты дал этому море поводов. Живи вечно, даже если бы мы захотели, мы бы никогда не смогли тебя забыть, самый яркий и уникальный Сытый в мире. Спасибо большое всем врачам, и всем, кто продлил его жизнь почти на полгода», — говорится в сообщении актера и режиссера.

Не стало актера Евгения Сытого

Евгений Александрович родился 23 мая 1969 года в городе Белово Кемеровской области в семье шахтера. С 1991-го — актер и режиссер Кемеровского театра «Ложа». В 2016-м его приняли в труппу МХТ имени Чехова.

В кино дебютировал в 2003-м, сыграв обходчика в картине Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского «Коктебель». За свою жизнь успел сыграть более 60 ролей в кино и на телевидении. Снимался в таких фильмах и сериалах, как «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь», «Аритмия», «Жить», «Долгая счастливая жизнь», «Эпидемия», «Домашний арест», «Гоголь», «Обычная женщина» и «Проект "Анна Николаевна"». Его последними работами стали сериал Максима Пежемского «Закрыть гештальт» и фильм Ивана Соснина «Далёкие близкие».
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Не стало актера Евгения Сытого фотографии
Не стало актера Евгения Сытого фотографии
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