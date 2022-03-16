Елизавета Янковская удостоена спецприза фестиваля South by Southwest за роль в «Нике»

Елизавета Янковская, исполнившая главную роль в картине Василисы Кузьминой «Ника», получила специальный приз жюри за выдающуюся актерскую работу на кинофестивале South by Southwest (SXSW), который проходит с 11 по 19 марта в техасском городе Остин. Список лауреатов опубликован на сайте смотра.
Российская лента стала единственным проектом на иностранном языке, участвующим в основной конкурсной программе фестиваля Narrative Feature Competition. Показ на SXSW – мировая премьера «Ники».
SXSW включает в себя не только киносмотр, но и музыкальный фестиваль, интерактивную программу, выставки современного искусства и конференции. Смотр проводится с 1987 года и сфокусирован на поиске новых талантов и режиссеров с уникальным видением. В программе представлены новинки американского кинематографа, а также лучшие работы со всего мира.
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