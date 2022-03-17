Финальные сезоны «Психологии преступления» с Александром Ратниковым выйдут 18 марта

По сюжету «Туфельки не для Золушки» в парке обнаружен труп юной блондинки Оли. При осмотре места преступления у следователя Леонидова (Александр Ратников) дежавю. Много лет назад он, будучи стажером, уже расследовал похожее дело, но тогда убийца был найден и дело было закрыто. И хотя сейчас все указывает на то, что Олю мог убить один из ее знакомых молодых людей, личные воспоминания Леонидова заставляют его погружаться все глубже в архивную криминальную историю.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Помимо детективной линии в сериале активно развивалась любовная. Отношения Леонидова с Александрой (Полина Сыркина) были полны вопросов и догадок. В новых сериях им предстоит пережить немало разных событий, в том числе и довольно трагичных. Будут и ревность, и недомолвки, Леонидову предстоит раскрыть, что и по какой причине скрывала от него Александра. В десятом сезоне пара даже дойдет до ЗАГСа, но прямо на пороге здания неизвестный снайпер станет стрелять в невесту на глазах жениха.
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