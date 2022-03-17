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Александра Даддарио возглавит «Мэйфейрских ведьм»

17 марта
2022 год

Новости кино >>
17 марта 2022

Александра Даддарио сыграет главную роль в многосерийной адаптации готической трилогии Энн Райс «Мэйфейрские ведьмы» от канала AMC. Согласно изданию The Wrap, актрисе предстоит воплотить образ врача Роуан, которая происходит из древнего рода могущественных ведьм.

Александра Даддарио возглавит «Мэйфейрских ведьм»
фото: Александра Даддарио в фильме «Мы призываем тьму»

Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала назначены Мишель Эшфорд и Эста Спэлдинг, последняя также числится шоураннером. Восьмисерийный первый сезон мистической драмы обещают выпустить на AMC и AMC+ уже в этом году.

Права на 18 книг Райс, включая серию «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы», канал приобрел в 2020-м. В 2021-м стало известно, что в телевизионной версии романа «Интервью с вампиром» Лестата сыграет Сэм Рид, а Луи — Джейкоб Андерсон.
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