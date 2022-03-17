Александра Даддарио возглавит «Мэйфейрских ведьм»

Александра Даддарио сыграет главную роль в многосерийной адаптации готической трилогии Энн Райс «Мэйфейрские ведьмы» от канала AMC. Согласно изданию The Wrap, актрисе предстоит воплотить образ врача Роуан, которая происходит из древнего рода могущественных ведьм.
фото: Александра Даддарио в фильме «Мы призываем тьму»
Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала назначены Мишель Эшфорд и Эста Спэлдинг, последняя также числится шоураннером. Восьмисерийный первый сезон мистической драмы обещают выпустить на AMC и AMC+ уже в этом году.
Права на 18 книг Райс, включая серию «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы», канал приобрел в 2020-м. В 2021-м стало известно, что в телевизионной версии романа «Интервью с вампиром» Лестата сыграет Сэм Рид, а Луи — Джейкоб Андерсон.
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