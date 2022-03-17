Кортни Кокс появится в шестом «Крике»

анонс

Актрисе предстоит воплотить образ Роуан в телевизионной адаптации готической трилогии Энн Райс

Финальные сезоны «Психологии преступления» с Александром Ратниковым выйдут 18 марта

Исполнительницу главной роли отметили наградой за выдающуюся актерскую работу

Елизавета Янковская удостоена спецприза фестиваля South by Southwest за роль в «Нике»

16 марта

Не стало актера Евгения Сытого

Ему было 52 года