Кортни Кокс появится в шестом «Крике»

По словам актрисы, она «получила сценарий только вчера. Еще не успела прочитать его, просто получила. С нетерпением жду возможности вникнуть в суть, так как съемки состоятся в июне в Канаде. Я не знаю, имею ли я право вообще что-то вам говорить. Может быть, сразу назвать вам имя убийцы».
фото: кадр из фильма «Крик»
Звезда хоррор-серии Нив Кэмпбелл примет решение о возвращении к образу Сидни Прескотт после прочтения сценария, который ей пока еще не прислали.
«Они уже обратились ко мне. Сценария еще нет. Но мне сказали, что скоро будет. Вообще-то, я должна была вчера позвонить продюсеру, потому что он хотел поговорить со мной о том, что происходит. В общем, посмотрим. Я прочитаю сценарий и посмотрю, как я себя чувствую», — заявила Кэмпбелл.
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