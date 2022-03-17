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Кортни Кокс появится в шестом «Крике»

17 марта
2022 год

Новости кино >>
17 марта 2022

Кортни Кокс вернется к роли Гейл Уэзерс в шестом «Крике», уверяет Comic Book.

По словам актрисы, она «получила сценарий только вчера. Еще не успела прочитать его, просто получила. С нетерпением жду возможности вникнуть в суть, так как съемки состоятся в июне в Канаде. Я не знаю, имею ли я право вообще что-то вам говорить. Может быть, сразу назвать вам имя убийцы».

Кортни Кокс появится в шестом «Крике»
фото: кадр из фильма «Крик»

Звезда хоррор-серии Нив Кэмпбелл примет решение о возвращении к образу Сидни Прескотт после прочтения сценария, который ей пока еще не прислали.

«Они уже обратились ко мне. Сценария еще нет. Но мне сказали, что скоро будет. Вообще-то, я должна была вчера позвонить продюсеру, потому что он хотел поговорить со мной о том, что происходит. В общем, посмотрим. Я прочитаю сценарий и посмотрю, как я себя чувствую», — заявила Кэмпбелл.
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