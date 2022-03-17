Максим Щёголев и Алексей Барабаш прибудут в «Порт» 21 марта

Это история о боевом офицере Михаиле Самойлове (Щёголев), потерявшем друга Игоря Макарова (Барановский) под обстрелом боевиков в Сирии. Герой возвращается домой, в родной портовый город Янтарск, чтобы помогать вдове Макарова (Каргаева). Он винит в случившемся себя, не зная, что Игорь на самом деле жив и спустя несколько лет окажется совсем не тем, кем казался. Сам же город становится местом борьбы не на жизнь, а на смерть. И череда преступлений всегда приводит к одному человеку – хозяину порта Куприянову (Барабаш).
Большая часть съемок прошла в городе Балтийске, где расположен морской порт. Необычные локации, с которыми зритель редко сталкивается в реальной жизни, являются особой гордостью всей команды.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Мы снимали наш проект в огромном порту, где всё шумит, громыхает и постоянно находится в движении, – рассказывает режиссер Вячеслав Кириллов. – Удивляюсь, как нас там не задавили, потому что работа в порту не останавливалась ни на минуту. Хотелось показать зрителю места, которые он едва ли когда-нибудь увидит по телевизору, не говоря уже о том, чтобы там побывать. Наш проект получился в стиле индастриал: в нем много железа и тяжелой техники – и я доволен тем, что нам удалось воплотить все, что мы задумали. И это не только моя заслуга, а заслуга всей команды – от художника по костюмам до оператора. Потому что корабль плывет не только и не столько благодаря капитану, сколько благодаря каждому члену экипажа, который находится на борту».
Помимо Балтийска, съемочная группа побывала в Москве, Московской области, Калининграде и Калининградской области. Сирийские сцены, с которых начинается повествование, были отсняты в Подмосковье. Настоящую военную форму для актеров, сыгравших сирийских бойцов, художник по костюмам заказывала непосредственно в Сирии, а в роли местных ребятишек снялись сирийские мальчишки.
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