Джоди Комер займется секс-терапией

Джоди Комер
сыграет главную роль в телеадаптации романа Джен Биджин Big Swiss, сообщает Deadline
.
Это история женщины, которая, начав новую жизнь, анонимно записывает сеансы секс-терапии в Гудзоне. Героиня зацикливается на одном из пациентов, что приводит к навязчивым, взрывоопасным отношениям между ними. Комер играет Флавию, известную под ником Big Swiss.
Продюсерами сериала числятся Адам Маккей
, Комер и автор оригинала. За производство шоу для кабельного телевидения отвечают HBO и А24.
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