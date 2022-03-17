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Джоди Комер займется секс-терапией

17 марта
2022 год

Новости кино >>
17 марта 2022

Джоди Комер сыграет главную роль в телеадаптации романа Джен Биджин Big Swiss, сообщает Deadline.


Это история женщины, которая, начав новую жизнь, анонимно записывает сеансы секс-терапии в Гудзоне. Героиня зацикливается на одном из пациентов, что приводит к навязчивым, взрывоопасным отношениям между ними. Комер играет Флавию, известную под ником Big Swiss.

Продюсерами сериала числятся Адам Маккей, Комер и автор оригинала. За производство шоу для кабельного телевидения отвечают HBO и А24.
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