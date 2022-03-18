Сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стал доступен на видеосервисе START

Действие картины разворачивается в экспериментальной колонии-поселении в Пермском крае, где работает Алена Викторовна Неверова – единственный в мире человек, который верит в то, что и самого отпетого негодяя можно сделать нормальным человеком. Попавших в колонию преступников она перевоспитывает по авторской методике – сказками, мультфильмами и классической литературой. И именно сюда в ходе головокружительных сюжетных поворотов попадают ее избалованные родственники по второму браку отца – недавно погибшего горе-олигарха Виктора Петровича Верхоланцева.
обсуждение >>