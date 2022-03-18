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Сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стал доступен на видеосервисе START

18 марта
2022 год

Новости кино >>
18 марта 2022
Сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли стал доступен на видеосервисе START, сообщает его пресс-служба. Режиссером первого тюремного ситкома выступила постановщица комедии «Давай разведемся» Анна Пармас.

Сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стал доступен на видеосервисе START
фото: Телеканал ТНТ

Действие картины разворачивается в экспериментальной колонии-поселении в Пермском крае, где работает Алена Викторовна Неверова – единственный в мире человек, который верит в то, что и самого отпетого негодяя можно сделать нормальным человеком. Попавших в колонию преступников она перевоспитывает по авторской методике – сказками, мультфильмами и классической литературой. И именно сюда в ходе головокружительных сюжетных поворотов попадают ее избалованные родственники по второму браку отца – недавно погибшего горе-олигарха Виктора Петровича Верхоланцева.

Читать рецензию «Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью

Участие в 16-серийной оптимистичной комедии приняли Артур Ваха, Тимофей Трибунцев, Наталья Бардо, Татьяна Лютаева, Владислав Прохоров, Александра Макарская, Борис Каморзин, Галина Данилова, Александр Добровинский, Владимир Терещенко, Михаил Трухин и другие актерты. 14 марта проект вышел на телеканале ТНТ.
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Сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стал доступен на видеосервисе START
Сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стал доступен на видеосервисе START
Сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стал доступен на видеосервисе START
Сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стал доступен на видеосервисе START
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