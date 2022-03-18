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Ушла из жизни актриса Наталья Назарова

18 марта
2022 год

Новости кино >>
18 марта 2022

В возрасте 72 лет ушла из жизни актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Наталья Назарова. Печальную новость сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.

Не стало актрисы Натальи Назаровой
фото: кадр из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова», 1981

Наталья Назарова родилась 28 июня 1949 года в Алма-Ате. После окончания школы поступила на актерский факультет Театрального училища имени Щепкина, а через год перевелась в Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Павла Массальского вместе с Борисом Щербаковым, Ириной Акуловой и Виктором Фокиным. После выпуска в 1972 году сразу же была принята в труппу Московского художественного театра, на сцене которого исполняла роли в спектаклях по пьесам «Старый новый год» Рощина, «Дульсинея Тобосская» Володина, «Синяя птица» Метерлинка, «Утиная охота» Вампилова и другим.

В кино дебютировала в 1972 году в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте», после чего много снималась, сыграв яркие роли в таких фильмах, как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Молодая жена», «Старый новый год», «Последний побег» и «Любимая женщина механика Гаврилова». В 1988 году получила звание заслуженной артистки, а в 1989-м, не сумев восстановиться после тяжелой травмы, покинула профессию.
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