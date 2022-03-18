Ушла из жизни актриса Наталья Назарова

В возрасте 72 лет ушла из жизни актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Наталья Назарова. Печальную новость сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
фото: кадр из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова», 1981
Наталья Назарова родилась 28 июня 1949 года в Алма-Ате. После окончания школы поступила на актерский факультет Театрального училища имени Щепкина, а через год перевелась в Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Павла Массальского вместе с Борисом Щербаковым, Ириной Акуловой и Виктором Фокиным. После выпуска в 1972 году сразу же была принята в труппу Московского художественного театра, на сцене которого исполняла роли в спектаклях по пьесам «Старый новый год» Рощина, «Дульсинея Тобосская» Володина, «Синяя птица» Метерлинка, «Утиная охота» Вампилова и другим.
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