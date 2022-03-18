Боксёр Бен Фостер борется за жизнь в Освенциме в трейлере фильма «Гарри Хафт: Последний бой»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер биографического триллера «Гарри Хафт: Последний бой
» режиссёра Барри Левинсона
(«Человек дождя
»).
Будоражащая история, основанная на реальных событиях о великом боксере Гарри Хафте, которого во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя ужасы Освенцима остались далеко в прошлом, память о них продолжает его проследовать. Теперь он выйдет на ринг против культового Рокки Марчиано. Но для него — это всего лишь шоу, чтобы найти свою давно потерянную любовь.
Главные роли в картине сыграли Бен Фостер
, Джон Легуизамо
, Дэнни ДеВито
, Вики Крипс
, Питер Сарсгаард
, Кингстон Вернс
, Саро Эмирзе
, Бьёрн Фрайберг
, Аттила Арпа
, Родерик Хилл
и другие. Композитором выступил Ханс Зиммер
(«Интерстеллар
»).
В российский прокат «Гарри Хафт: Последний бой
» выйдет 7 апреля.
обсуждение >>