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Боксёр Бен Фостер борется за жизнь в Освенциме в трейлере фильма «Гарри Хафт: Последний бой»

18 марта
2022 год

Новости кино >>
18 марта 2022

Кино-Театр.Ру представляет трейлер биографического триллера «Гарри Хафт: Последний бой» режиссёра Барри ЛевинсонаЧеловек дождя»).


Будоражащая история, основанная на реальных событиях о великом боксере Гарри Хафте, которого во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя ужасы Освенцима остались далеко в прошлом, память о них продолжает его проследовать. Теперь он выйдет на ринг против культового Рокки Марчиано. Но для него — это всего лишь шоу, чтобы найти свою давно потерянную любовь.

Боксёр Бен Фостер борется за жизнь в Освенциме в трейлере фильма «Гарри Хафт: Последний бой»

Главные роли в картине сыграли Бен Фостер, Джон Легуизамо, Дэнни ДеВито, Вики Крипс, Питер Сарсгаард, Кингстон Вернс, Саро Эмирзе, Бьёрн Фрайберг, Аттила Арпа, Родерик Хилл и другие. Композитором выступил Ханс ЗиммерИнтерстеллар»).

В российский прокат «Гарри Хафт: Последний бой» выйдет 7 апреля.
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Гарри Хафт: Последний бой

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Боксёр Бен Фостер борется за жизнь в Освенциме в трейлере фильма «Гарри Хафт: Последний бой» фотографии
Боксёр Бен Фостер борется за жизнь в Освенциме в трейлере фильма «Гарри Хафт: Последний бой» фотографии
Боксёр Бен Фостер борется за жизнь в Освенциме в трейлере фильма «Гарри Хафт: Последний бой» фотографии
Боксёр Бен Фостер борется за жизнь в Освенциме в трейлере фильма «Гарри Хафт: Последний бой» фотографии
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