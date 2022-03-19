Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю

Ходячие ягодицы ведут детективные расследования, психоделика «Фури-Кури
» неожиданно возвращается на экраны, а 40-летние мужчины идут
на завод
в айдолы. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю
мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы
каждого эпизода «Атаки титанов
», которая вышла на финишную прямую.
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Миссия невыносима — рекап 26 эпизода «Атаки титанов»
Самый сильный подросток на Земле возвращается: анонсировали второй сезон «Баки Ханмы
». В нем пойдет речь о поединке с Пиклом — пещерным человеком, который в меловой период убивал и ел динозавров. Привычка обедать тираннозаврами и другими крупными ящеротазовыми привела к тому, что Пикл старается перекусить и оппонентами-людьми, которые приезжают к нему на поединок, чтобы проверить свои силы.
Баки Ханма — сын Юдзиро по прозвищу «Великан» (или «Дьявол»), самого сильного человека на планете. Он много лет упорно тренировался, чтобы бросить вызов деспотическому отцу, и вот Ханма-старший принял приглашение на дуэль. В первом сезоне, который продолжает события сериалов «Боец Баки
» и «Баки
», Ханма-младший сошелся в схватке с воображаемым богомолом и американцем Бисквитом Оливой по кличке Свободный.
Производством по-прежнему занимается студия TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Детектив Конан
»). Когда ждать премьеру на Netflix
— неизвестно.
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Эра голых кулаков: кто такой Баки Ханма и в чем его феномен
На этой неделе многие ранее объявленные проекты получили по свежему трейлеру. В частности — готовая к релизу 9 апреля футбольная драма «Аой Асито
».
О новом проекте студии Production I.G.
мы уже писали подробно в отдельной заметке
.
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«Клуб Раймана» — спортивная драма про бадминтон
Еще один потенциальный MVP сезона в нише спокона — «Синяя тюрьма: Блю Лок
» — тоже продолжает знакомить зрителей с персонажами. На очереди — рыжеволосый форвард-«супергерой» Рэнсукэ Кунигами в новом тизере. Студия 8-Bit
(«О моем перерождении в слизь
») может ворваться в лидеры сезона с этим тайтлом.
Про экранизацию манги Минэюки Канэсиро
и Юскэ Номуры
«Блю Лок» и ее главного героя мы писали в отдельной заметке
, а также сообщали о тизере еще одного персонажа
.
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15 фильмов о футболе
Американский канал Adult Swim сообщил, что культовый аниме-сериал «Фури-Кури
» получит целых два новых сезона. Оба — с музыкальными подзаголовками: «Гранж» от студии MontBlanc Pictures
выйдет в следующем году, а «Шугейз» от Production I.G.
и NUT
пока не обзавелся датой премьеры.
Психоделическое OVA «Фури-Кури
» от студии Gainax
(«Конец Евангелиона
», «Фантастические дни
») о невероятных приключениях школьника Наото, на которого налетела на мотороллере инопланетная бас-гитаристка Харуко, появилось в 2000-м году, со временем собрав вокруг себя множество фанатов. Долгое время никто не решался на продолжение, пока в 2018-м в авантюру не ввязалась Production I.G («Баскетбол Куроко
», «Психопаспорт
») совместно с Adult Swim, нарисовавшие еще два сезона.
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Про аниме по «Звездным войнам», в том числе — от Production I.G
Нет, я не Шерлок, я другой: новый трейлер вышел и к двум дополнительным эпизодам (OVA) «Патриотизма Мориарти
». В ролике переплетены оба сюжета: первый — оригинальный, посвящен краже картины у художника, который преуспел в рисовании лилий и теперь хорошо зарабатывает, второй — по мотивам 32-й главы одноименной манги, с заголовком «Фамильный праздник Мориарти».
Аниме студии Production I.G предлагает ревизионистский взгляд на персонажа Артура Конан Дойла. Будущая гроза прогнившего порядка Британской империи, Мориарти использует любые методы, чтобы исправить жестокое общество с его классовым неравенством. В «Патриотизме…» он сирота, которого приняли в семью Мориарти: отсюда название главы — Уильям Джеймс стал средним братом из трех, носящих громкую фамилию.
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«Баскетбол Куроко» от этой студии — и другие истории о командном духе
А вот такое Конан Дойлу вряд ли могло прийти в голову: 18 апреля в японский прокат вышло полнометражное аниме «Поп-детектив в кино: Жопариарти
». Да, здесь главный герой похож на Шерлока Холмса, а его оппонент — со всей очевидностью пародия на Мориарти. Однако голова этого светоча дедукции похожа на, кхм, ягодицы.
Это проект студии Toei
, которую недавно взломали хакеры
, однако до поп-детектива они, видимо, не добрались. Это уже четвертый полнометражный фильм о титульном герое, но первый, который пойдет в прокате.
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Еще 25 киносыщиков мирового кино
У упомянутого взлома сети Toei Animation, что произошел 6 марта, обнаружились долгосрочные последствия.
Ранее мы уже сообщали
, что студия объявила о задержке новых эпизодов по ряду проектов, а теперь Toei откладывает премьеру картины «Драконий жемчуг: Супер — Супергерой
» на неопределенный срок. До инцидента полнометражное аниме должны были отправить в японские кинотеатры 22 апреля, а летом – в Северную Америку.
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Подробнее о 21-м аниме во франшизе «Драконий жемчуг»
Студия Liden Films
докладывает о своем новым проекте: им станет оригинальный сериал «Вечные мальчики
». Музыкальное аниме расскажет об агентстве айдолов для 40-летних мужчин.
В режиссерском кресле расположился Мигми
, поставивший часть эпизодов «Яркой Тихаи
» и «Истории о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем
», а музыкальным сопровождением занимается Юкари Хасимото
, написавшая саундтрек для «Сладких снов в доме Князя тьмы
» и «У Коми проблемы с общением
». Релиза не стоит ждать раньше осени.
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Рецензия на «Токийских мстителей» — главный прошлогодний проект Liden Films
«Мы жили в этом мире. Хотелось бы, чтобы кто-то это помнил
»: «Ину-о
» Масааки Юасы
, до этого собиравший награды по разным фестивалям (вот
, вот
и вот
), наконец-то определился с датой премьеры: в Японии аниме-мюзикл отправится в прокат 28 мая. По такому случаю — новый трейлер.
Подробности о проекте студии Science SARU
можно отыскать в нашей специальной январской заметке
.
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Рецензия на «Руки прочь от кинокружка!» — предыдущая работа Юасы
Выходящая 9 апреля «Семья шпиона
» студии Wit
щеголяет свежим трейлером.
О сериале мы тоже делали небольшой репортаж
. Сетап действительно занятный: ячейку общества изображают шпион, наемная убийца и девочка с экстрасенсорными способностями.
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Лучшее аниме 2021 года
Видео-обновка появилась и у аниме «Создание жизни: Большой побег
».
Сейчас сериал находится в самом зените: первые четыре эпизода вышли 1 марта, 23 числа появятся еще четыре, а финальные серии доберутся до зрителей 12 апреля.
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Чуть подробнее о «Создании жизни»
Наконец, третий сезон сериала «Госпожа Кагуя: В любви как на войне
», о котором мы рассказывали в прошлом
дайджесте, тоже хвастается новым трейлером.
Историю двух влюбленных школьников, которые используют сложные многоходовчки, лишь бы не раскрывать своих чувств, производит студия А-1 Pictures
(«Мастера меча онлайн
», «Твоя апрельская ложь
», «Семь смертных грехов
»).
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«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм» — любовь, войны и мечты
Bandai Namco Pictures
(«Айкацу
!», «Гинтама
») анонсировали третий сезон аниме «Добро пожаловать в ад, Ирума!
».
История школьника, которого родители за бесценок продали демону, продолжится в октябре этого года.
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«Истребитель демонов» — более жесткая история взаимоотношений людей и демонов
Издательство «Истари Комикс» готовится объявить предзаказ манги Ёсиюки Садамото
«Евангелион нового поколения
» 1 апреля. Книги в твердом переплете с суперобложкой будут включать по два оригинальных японских тома каждая. Пока планируется печать первых двух томов, а релиз всей серии должен подоспеть к осени.
Подробно об истории создания этой манги мы писали прошлой осенью
, когда издательство только запланировало привести исполинских роботов в Россию. Также «Истари» выпустили ранобэ «Евангелион Анима
», куда вошли невостребованные концовки Икуто Ямасита
к оригинальному сериалу. Издательство сообщает, что это одна из самых продаваемых их линеек. Ждет ли такой же успех культовую мангу в России сегодня?
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Все о последнем «Евангелионе»
В честь 35-летия фильма «Королевский космический корпус: Крылья Хоннеамиз
» (1987) готовится ремастер фильма в 4К-разрешении с последующим повторным прокатом. Это первый полный метр студии Gainax
, которая через восемь лет выпустит тот самый «Евангелион
» (1995-1996), а для упомянутого Ёсиюки Садамото это был первый опыт дизайна персонажей.
«Королевский космический корпус» — аниме в жанре «альтернативная история», где рассказывается о загадочном королевстве Хоннеамиз
, объединяющем в себе черты многих империй (Япония, США, СССР). Один из ключевых мифов этого государства — о покорении космоса, которое оказывается технически невозможным. Но простоватый юноша Сиро отважно служит в корпусе и мечтает увидеть звезды.
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