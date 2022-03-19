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Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю

19 марта
2022 год

Новости кино >>
19 марта 2022

Ходячие ягодицы ведут детективные расследования, психоделика «Фури-Кури» неожиданно возвращается на экраны, а 40-летние мужчины идут на завод в айдолы. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы каждого эпизода «Атаки титанов», которая вышла на финишную прямую.

Читать Миссия невыносима — рекап 26 эпизода «Атаки титанов»

Самый сильный подросток на Земле возвращается: анонсировали второй сезон «Баки Ханмы». В нем пойдет речь о поединке с Пиклом — пещерным человеком, который в меловой период убивал и ел динозавров. Привычка обедать тираннозаврами и другими крупными ящеротазовыми привела к тому, что Пикл старается перекусить и оппонентами-людьми, которые приезжают к нему на поединок, чтобы проверить свои силы.

Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю

Баки Ханма — сын Юдзиро по прозвищу «Великан» (или «Дьявол»), самого сильного человека на планете. Он много лет упорно тренировался, чтобы бросить вызов деспотическому отцу, и вот Ханма-старший принял приглашение на дуэль. В первом сезоне, который продолжает события сериалов «Боец Баки» и «Баки», Ханма-младший сошелся в схватке с воображаемым богомолом и американцем Бисквитом Оливой по кличке Свободный.

Производством по-прежнему занимается студия TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Детектив Конан»). Когда ждать премьеру на Netflix — неизвестно.

Читать Эра голых кулаков: кто такой Баки Ханма и в чем его феномен

На этой неделе многие ранее объявленные проекты получили по свежему трейлеру. В частности — готовая к релизу 9 апреля футбольная драма «Аой Асито».



О новом проекте студии Production I.G. мы уже писали подробно в отдельной заметке.

Читать «Клуб Раймана» — спортивная драма про бадминтон

Еще один потенциальный MVP сезона в нише спокона — «Синяя тюрьма: Блю Лок» — тоже продолжает знакомить зрителей с персонажами. На очереди — рыжеволосый форвард-«супергерой» Рэнсукэ Кунигами в новом тизере. Студия 8-BitО моем перерождении в слизь») может ворваться в лидеры сезона с этим тайтлом.



Про экранизацию манги Минэюки Канэсиро и Юскэ Номуры «Блю Лок» и ее главного героя мы писали в отдельной заметке, а также сообщали о тизере еще одного персонажа.

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Американский канал Adult Swim сообщил, что культовый аниме-сериал «Фури-Кури» получит целых два новых сезона. Оба — с музыкальными подзаголовками: «Гранж» от студии MontBlanc Pictures выйдет в следующем году, а «Шугейз» от Production I.G. и NUT пока не обзавелся датой премьеры.



Психоделическое OVA «Фури-Кури» от студии GainaxКонец Евангелиона», «Фантастические дни») о невероятных приключениях школьника Наото, на которого налетела на мотороллере инопланетная бас-гитаристка Харуко, появилось в 2000-м году, со временем собрав вокруг себя множество фанатов. Долгое время никто не решался на продолжение, пока в 2018-м в авантюру не ввязалась Production I.G («Баскетбол Куроко», «Психопаспорт») совместно с Adult Swim, нарисовавшие еще два сезона.

Читать Про аниме по «Звездным войнам», в том числе — от Production I.G

Нет, я не Шерлок, я другой: новый трейлер вышел и к двум дополнительным эпизодам (OVA) «Патриотизма Мориарти». В ролике переплетены оба сюжета: первый — оригинальный, посвящен краже картины у художника, который преуспел в рисовании лилий и теперь хорошо зарабатывает, второй — по мотивам 32-й главы одноименной манги, с заголовком «Фамильный праздник Мориарти».



Аниме студии Production I.G предлагает ревизионистский взгляд на персонажа Артура Конан Дойла. Будущая гроза прогнившего порядка Британской империи, Мориарти использует любые методы, чтобы исправить жестокое общество с его классовым неравенством. В «Патриотизме…» он сирота, которого приняли в семью Мориарти: отсюда название главы — Уильям Джеймс стал средним братом из трех, носящих громкую фамилию.

Читать «Баскетбол Куроко» от этой студии — и другие истории о командном духе

А вот такое Конан Дойлу вряд ли могло прийти в голову: 18 апреля в японский прокат вышло полнометражное аниме «Поп-детектив в кино: Жопариарти». Да, здесь главный герой похож на Шерлока Холмса, а его оппонент — со всей очевидностью пародия на Мориарти. Однако голова этого светоча дедукции похожа на, кхм, ягодицы.



Это проект студии Toei, которую недавно взломали хакеры, однако до поп-детектива они, видимо, не добрались. Это уже четвертый полнометражный фильм о титульном герое, но первый, который пойдет в прокате.

Читать Еще 25 киносыщиков мирового кино

У упомянутого взлома сети Toei Animation, что произошел 6 марта, обнаружились долгосрочные последствия.

Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю

Ранее мы уже сообщали, что студия объявила о задержке новых эпизодов по ряду проектов, а теперь Toei откладывает премьеру картины «Драконий жемчуг: Супер — Супергерой» на неопределенный срок. До инцидента полнометражное аниме должны были отправить в японские кинотеатры 22 апреля, а летом – в Северную Америку.

Читать Подробнее о 21-м аниме во франшизе «Драконий жемчуг»

Студия Liden Films докладывает о своем новым проекте: им станет оригинальный сериал «Вечные мальчики». Музыкальное аниме расскажет об агентстве айдолов для 40-летних мужчин.



В режиссерском кресле расположился Мигми, поставивший часть эпизодов «Яркой Тихаи» и «Истории о пареньке из деревни, расположенной перед сложнейшим подземельем», а музыкальным сопровождением занимается Юкари Хасимото, написавшая саундтрек для «Сладких снов в доме Князя тьмы» и «У Коми проблемы с общением». Релиза не стоит ждать раньше осени.

Читать Рецензия на «Токийских мстителей» — главный прошлогодний проект Liden Films

«Мы жили в этом мире. Хотелось бы, чтобы кто-то это помнил»: «Ину-о» Масааки Юасы, до этого собиравший награды по разным фестивалям (вот, вот и вот), наконец-то определился с датой премьеры: в Японии аниме-мюзикл отправится в прокат 28 мая. По такому случаю — новый трейлер.



Подробности о проекте студии Science SARU можно отыскать в нашей специальной январской заметке.

Читать Рецензия на «Руки прочь от кинокружка!» — предыдущая работа Юасы

Выходящая 9 апреля «Семья шпиона» студии Wit щеголяет свежим трейлером.



О сериале мы тоже делали небольшой репортаж. Сетап действительно занятный: ячейку общества изображают шпион, наемная убийца и девочка с экстрасенсорными способностями.

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Видео-обновка появилась и у аниме «Создание жизни: Большой побег».



Сейчас сериал находится в самом зените: первые четыре эпизода вышли 1 марта, 23 числа появятся еще четыре, а финальные серии доберутся до зрителей 12 апреля.

Читать Чуть подробнее о «Создании жизни»

Наконец, третий сезон сериала «Госпожа Кагуя: В любви как на войне», о котором мы рассказывали в прошлом дайджесте, тоже хвастается новым трейлером.



Историю двух влюбленных школьников, которые используют сложные многоходовчки, лишь бы не раскрывать своих чувств, производит студия А-1 PicturesМастера меча онлайн», «Твоя апрельская ложь», «Семь смертных грехов»).

Читать «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм» — любовь, войны и мечты

Bandai Namco PicturesАйкацу!», «Гинтама») анонсировали третий сезон аниме «Добро пожаловать в ад, Ирума!».

Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю

История школьника, которого родители за бесценок продали демону, продолжится в октябре этого года.

Читать «Истребитель демонов» — более жесткая история взаимоотношений людей и демонов

Издательство «Истари Комикс» готовится объявить предзаказ манги Ёсиюки Садамото «Евангелион нового поколения» 1 апреля. Книги в твердом переплете с суперобложкой будут включать по два оригинальных японских тома каждая. Пока планируется печать первых двух томов, а релиз всей серии должен подоспеть к осени.

Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю

Подробно об истории создания этой манги мы писали прошлой осенью, когда издательство только запланировало привести исполинских роботов в Россию. Также «Истари» выпустили ранобэ «Евангелион Анима», куда вошли невостребованные концовки Икуто Ямасита к оригинальному сериалу. Издательство сообщает, что это одна из самых продаваемых их линеек. Ждет ли такой же успех культовую мангу в России сегодня?

Читать Все о последнем «Евангелионе»

В честь 35-летия фильма «Королевский космический корпус: Крылья Хоннеамиз» (1987) готовится ремастер фильма в 4К-разрешении с последующим повторным прокатом. Это первый полный метр студии Gainax, которая через восемь лет выпустит тот самый «Евангелион» (1995-1996), а для упомянутого Ёсиюки Садамото это был первый опыт дизайна персонажей.

Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю

«Королевский космический корпус» — аниме в жанре «альтернативная история», где рассказывается о загадочном королевстве Хоннеамиз, объединяющем в себе черты многих империй (Япония, США, СССР). Один из ключевых мифов этого государства — о покорении космоса, которое оказывается технически невозможным. Но простоватый юноша Сиро отважно служит в корпусе и мечтает увидеть звезды.
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Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю фотографии
Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю фотографии
Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю фотографии
Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю фотографии
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