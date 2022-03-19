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Netflix и Джей Джей Абрамс снимут сериал про группу U2

19 марта
2022 год

Новости кино >>
19 марта 2022
Стриминг-сервис Netflix вместе с компанией Джей Джей Абрамса Bad Robot снимут сериал о легендарной рок-группе U2, сообщает The Hollywood reporter.

Netflix и Джей Джей Абрамс снимут сериал про группу U2
фото: www.u2.com

Проект пока находится на ранней стадии разработки. За сценарий отвечает номинант на премию «Оскар» Энтони МакКартен, работавший над музыкальным байопиком «Богемская рапсодия» о группе Queen и ее основателе Фредди Меркьюри.

Детали сюжета пока держатся в секрете, как и подробности участия группы U2. Однако источники издания предполагают, что музыканты все же будут вовлечены в производство проекта.

Ирландская рок-группа U2 была основана в 1976 году и начиналась с Ларри Маллена, который разместил на школьной доске объявление о поиске участников в рок-группу. На него откликнулись в том числе Боно, Эдж и Адам Клейтон, которые вместе с Малленом с 1977 года и стали выступать под названием U2. Вместе они выпустили 14 альбомов, получили 22 музыкальные награды «Грэмми» и были включены в «Зал славы рок-н-ролла». Кроме того, группа известна своей активной правозащитной деятельностью и работой над музыкой к различным фильмам.
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