Netflix и Джей Джей Абрамс снимут сериал про группу U2

Проект пока находится на ранней стадии разработки. За сценарий отвечает номинант на премию «Оскар» Энтони МакКартен, работавший над музыкальным байопиком «Богемская рапсодия» о группе Queen и ее основателе Фредди Меркьюри.
Детали сюжета пока держатся в секрете, как и подробности участия группы U2. Однако источники издания предполагают, что музыканты все же будут вовлечены в производство проекта.
Ирландская рок-группа U2 была основана в 1976 году и начиналась с Ларри Маллена, который разместил на школьной доске объявление о поиске участников в рок-группу. На него откликнулись в том числе Боно, Эдж и Адам Клейтон, которые вместе с Малленом с 1977 года и стали выступать под названием U2. Вместе они выпустили 14 альбомов, получили 22 музыкальные награды «Грэмми» и были включены в «Зал славы рок-н-ролла». Кроме того, группа известна своей активной правозащитной деятельностью и работой над музыкой к различным фильмам.
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