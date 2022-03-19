Netflix и Джей Джей Абрамс снимут сериал про группу U2

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19 марта Кристофер Ллойд появится в третьем сезоне «Мандалорца» Ожидается, что сериал выйдет в конце этого года

19 марта Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю Все (!) оттенки Мориарти, беды «Драконьего жемчуга», возвращение самого сильного школьника планеты — и это только разогрев

18 марта Режиссер фэнтези «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон снимет любовную историю «Ущелье» Сценарий к фильму написал автор «Черного дрозда» и «24 часов на жизнь» Зак Дин