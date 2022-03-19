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Кристофер Ллойд появится в третьем сезоне «Мандалорца»

19 марта
2022 год

Новости кино >>
19 марта 2022

Звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд появится в третьем сезоне сериала Disney+ «Мандалорец», съемки которого проходят сейчас в Южной Калифорнии, сообщает The Hollywood reporter.

Кристофер Ллойд появится в третьем сезоне «Мандалорца»
фото: Кристофер Ллойд на Comic Con Russia/пресс-служба фестиваля

Какая точно роль достанется Ллойду студия Lusacfilm не раскрывает, однако, как сообщает издание, в вызывных листах она значится как гостевая, а не постоянная. Так что, похоже, доктора Эммета Брауна занесет во вселенную «Звездный вoйн». К тому же, у «Мандалорца» уже есть опыт привлечения звезд популярных франшиз. Так, во втором сезоне в проекте появлялся Майкл Бин, известный по роли сержанта Кайла Риза в «Терминаторе».

Созданный Джоном Фавро «Мандалорец» стал первым игровым сериалом вселенной «Звездный вoйн». Действие его происходит спустя пять лет после событий фильма «Возвращение джедая». Главную роль играет Педро Паскаль.

Первый сезон, вышедший в ноябре 2019 года, стал флагманским проектом стриминг-сервиса Disney+. Уже через два дня после премьеры началась работа над вторым сезоном, который вышел осенью 2020 года. Кроме того, проект получил два спин-оффа – «Книга Бобы Фетта», вышедшая нынешней зимой, и «Асока», которая запланирована на 2023 год.

Дата выхода третьего сезона «Мандалорца» пока не определена. Ожидается, что он увидит свет в конце 2022 года. А в мае Lucasfilm и Disney+ выпустят сериал «Оби-Ван Кеноби», где к роли знаменитого джедая вернется Юэн Макгрегор.
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Кристофер Ллойд появится в третьем сезоне «Мандалорца» фотографии
Кристофер Ллойд появится в третьем сезоне «Мандалорца» фотографии
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Кристофер Ллойд появится в третьем сезоне «Мандалорца» фотографии
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