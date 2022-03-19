«Настоящий детектив» все-таки вернется с четвертым сезоном

Компания HBO все-таки решила реанимировать сериал «Настоящий детектив», третий сезон которого вышел в 2019 году, и запустила в разработку четвертый сезон шоу, сообщает Variety.
фото: Кадр из третьего сезона сериала "Настоящий детектив"
Слухи об этом появились еще в начале февраля, тогда же сообщалось, что создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто продолжением заниматься точно не будет, а в HBO пытались найти для этого новые кадры. И вот, видимо, нашли.
По информации Variety, сценаристом, исполнительным продюсером и режиссером первого эпизода выступит мексиканская кинематографистка Исса Лопес, чья мистическая криминальная драма «Тигры не боятся» получила множество национальных наград и восхищенных отзывов от Стивена Кинга, Нила Геймана и Гильермо Дель Торо, который сейчас работает с Лопес над вестерном о привидениях и оборотнях.
Вместе с ней исполнительными продюсерами нового «Настоящего детектива» выступят обладатель премии «Оскар» за фильм «Лунный свет» Барри Дженкинс и его коллеги не только по этой картине, но и по сериалу «Подземная железная дорога» Адель Романски и Марк Серяк.
Сюжет будущего сезона, естественно, держится в секрете, но источники Variety сообщают, что действие будет происходить в Арктике в период полярной ночи, а в центре сюжета будут две женщины.
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