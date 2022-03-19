Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Настоящий детектив» все-таки вернется с четвертым сезоном

19 марта
2022 год

Новости кино >>
19 марта 2022
Компания HBO все-таки решила реанимировать сериал «Настоящий детектив», третий сезон которого вышел в 2019 году, и запустила в разработку четвертый сезон шоу, сообщает Variety.

«Настоящий детектив» все-таки вернется с четвертым сезоном
фото: Кадр из третьего сезона сериала "Настоящий детектив"

Слухи об этом появились еще в начале февраля, тогда же сообщалось, что создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто продолжением заниматься точно не будет, а в HBO пытались найти для этого новые кадры. И вот, видимо, нашли.

По информации Variety, сценаристом, исполнительным продюсером и режиссером первого эпизода выступит мексиканская кинематографистка Исса Лопес, чья мистическая криминальная драма «Тигры не боятся» получила множество национальных наград и восхищенных отзывов от Стивена Кинга, Нила Геймана и Гильермо Дель Торо, который сейчас работает с Лопес над вестерном о привидениях и оборотнях.

Вместе с ней исполнительными продюсерами нового «Настоящего детектива» выступят обладатель премии «Оскар» за фильм «Лунный свет» Барри Дженкинс и его коллеги не только по этой картине, но и по сериалу «Подземная железная дорога» Адель Романски и Марк Серяк.

Сюжет будущего сезона, естественно, держится в секрете, но источники Variety сообщают, что действие будет происходить в Арктике в период полярной ночи, а в центре сюжета будут две женщины.

Сериал «Настоящий детектив» выходил с 2014 по 2019 годы. В первом сезоне главные роли исполняли Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи. Во втором – Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс и Тейлор Китч. В третьем – Махершала Али, получивший свой первый «Оскар» за фильм «Лунный свет».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Пропавшая»: Людоедка-Москва и райские девушки
«Дюна», «Не время умирать» и ещё 13 фильмов сентября
«Закатать в асфальт»: Неподдающиеся, или старого копа новым трюкам не научишь
Константин Хабенский стал лицом онлайн-кинотеатра IVI
Евгений Коряковский: «История моего героя – это спуск человека в ад»
«Кларисса»: Та, кого можно называть
Мэттью МакКонахи покинул каст сериала от сценариста «Настоящего детектива»
«Мертвое озеро»: Мистический детектив о том, что в Россию можно только верить
«Мёртвое озеро» с Евгением Цыгановым доберётся до телеэкрана
Режиссер «Не время умирать» Кэри Фукунага поставит сериал о Второй мировой войне
ММКФ-2020: Ким Ки Дук и другие казахстанские сказки
Джейка Джилленхола объявят «Виновным»
30 лет «Твин Пиксу»: как менялся сериал и что посмотреть близкое по духу
Мэттью Макконахи снова поработает со сценаристом «Настоящего детектива»
«1917», «Достать ножи» и «Однажды… в Голливуде» номинированы на награду Гильдии продюсеров Америки
«Брачная история», «Джокер» и «Ирландец» номинированы на премию Гильдии сценаристов
Адам Драйвер посоревнуется с Леонардо ДиКаприо за награду Гильдии актеров
Возможно, криминал: Кто не позволяет детективу умереть
Мэттью Макконахи исполнилось 50 лет
«Тень за спиной»: Чувствительный милиционер
персоны
Махершала АлиНил ГейманГильермо Дель ТороБарри ДженкинсСтивен КингТейлор КитчРэйчел МакадамсМэттью МакконахиНик ПиццолаттоКолин ФарреллВуди Харрельсон
фильмы
Лунный светНастоящий детективПодземная железная дорога

фотографии >>
«Настоящий детектив» все-таки вернется с четвертым сезоном фотографии
«Настоящий детектив» все-таки вернется с четвертым сезоном фотографии
«Настоящий детектив» все-таки вернется с четвертым сезоном фотографии
«Настоящий детектив» все-таки вернется с четвертым сезоном фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Назарова
17 марта ушла из жизни актриса Наталья Назарова.
Сергей Сорогин
17 марта ушёл из жизни актёр Сергей Сорогин.
Евгений Сытый
16 марта ушёл из жизни актёр Евгений Сытый.

День рождения >>

Николай Басканчин
Артём Быстров
Алиса Золоткова
Марина Игнатова
Елизавета Кононова
Оксана Коростышевская
Сабира Кумушалиева
Иван Тимченко
Сергей Требесов
Урсула Андрес
Клаудио Бизио
Гленн Клоуз
Морис Роевз
Кент Смит
Брюс Уиллис
Луи Хэйворд
все родившиеся 19 марта >>

Афиша кино >>

Париж, я люблю тебя
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, 2006
Флирт с дьяволом
триллер
США, 2022
Доктор Свисток
комедия
Россия, 2022
Solo
музыкальный фильм
Россия, 2022
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
комедия
Италия, 2021
Икс
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Ласточки Христовы
Россия, 2021
Парни под прикрытием
боевик, триллер
Пуэрто-Рико, США, 2022
Парящий тигр
детский фильм, драма, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2021
Утраченные иллюзии
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Шимпанзе под прикрытием
комедия, семейное кино
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram