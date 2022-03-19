«Настоящий детектив» все-таки вернется с четвертым сезоном

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19 марта Дакота Джонсон и звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграют в спин-оффе «Человека-паука» Это будет первый фильм Sony по комиксам Marvel с женщиной в главной роли

19 марта Кристофер Ллойд появится в третьем сезоне «Мандалорца» Ожидается, что сериал выйдет в конце этого года