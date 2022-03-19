Дакота Джонсон и звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграют в спин-оффе «Человека-паука»

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Ожидается, что сериал выйдет в конце этого года

Netflix и Джей Джей Абрамс снимут сериал про группу U2

19 марта

Вместо нас заговорят ягодицы: главные новости аниме за неделю

Все (!) оттенки Мориарти, беды «Драконьего жемчуга», возвращение самого сильного школьника планеты — и это только разогрев