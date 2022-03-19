Дакота Джонсон и звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграют в спин-оффе «Человека-паука»

Картина станет первым игровым фильмом Sony по комиксам Marvel, где главную роль сыграет женщина. В комиксах Мадам Паутина – парализованная женщина с аутоимунным заболеванием. Она подключена к системе жизнеобеспечения, напоминающем паутину. Кроме того, она слепой ясновидящий мутант, чьи способности оказываются полезными для Человека-паука и его союзников, однако сама Мадам Паутина никогда не сражалась со злодеями.
Дакота Джонсон исполнит заглавную роль. Кого сыграет Сидни Суини, известная не только по «Эйфории», но и сериалу «Белый лотос», пока не сообщается. Режиссером выступит С.Дж. Кларксон, поставившая «Защитников» и «Джессику Джонс». Сценарием занимаются Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, работавшие над «Морбиусом» с Джаредом Лето.
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