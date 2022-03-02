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Каннский кинофестиваль бойкотирует российские делегации

2 марта
2022 год

Новости кино >>
2 марта 2022
Международный Каннский кинофестиваль принял решение бойкотировать все российские делегации, связанные с государственными органами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте смотра.

Каннский кинофестиваль бойкотирует российские делегации
фото: AFP

«Каннский фестиваль выражает свою поддержку народу Украины и всем тем, кто находится на ее территории. Пока ситуация в Украине не разрешится, мы не будем принимать официальные российские делегации и не допустим присутствия кого-либо, связанного с российским правительством. Однако мы хотели бы отдать должное мужеству всех тех в России, кто рискнул выразить свой протест», — говорится в сообщении.

Ранее о решении не показывать российские картины, снятые при финансовой поддержке государства, объявил Стокгольмский кинофестиваль, а фильмы «Казнь» Ладо Кватании и «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова были отозваны из программы международного смотра в Глазго. Российские проекты отстранили от участия в Каннском телерынке MipTV (в прошлом году здесь был представлен сериал «Контейнер»), отменив все предварительные сделки и договоренности, а российскому агентству по продвижению фильмов «Роскино» было отказано в участии в международной телевизионной выставке Series Mania, которая пройдет в конце месяца в Лилле.

Международная Федерация кинопрессы FIPRESCI объявила о том, что не будет участвовать в фестивалях и других мероприятиях, организуемых правительством России и его ведомствами, пока не закончится «военная спецоперация».

Российские кинематографисты на происходящее реагируют открытыми письмами. Публичные обращения к власти подписали аниматоры, сценаристы и режиссеры.
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