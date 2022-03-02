«Dомашний» покажет мелодраму «Маркус»

Картина расскажет историю одинокой учительницы английского языка Полины, жизнь которой навсегда изменилась после того, как ее маленького сына Марка похитили. Спустя несколько лет в кадрах телевизионных новостей из Риги она замечает в толпе своего ребенка. Полина возобновляет поиски сына, к которым подключается отец одной из ее учениц - бывший сотрудник спецслужб Денис Денисов. Расследуя пропажу мальчика, они выходят на след опасной группировки, которая похищает и продает детей иностранным усыновителям. Перед Денисовым возникает дилемма: как помочь любимой женщине вернуть сына, если на кону стоит жизнь единственной дочери.
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