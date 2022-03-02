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«Dомашний» покажет мелодраму «Маркус»

2 марта
2022 год

Новости кино >>
2 марта 2022
Премьера четырехсерийной мелодрамы «Маркус» с Евгенией Розановой и Кириллом Рубцовым состоится 5 марта на телеканале «Dомашний», сообщает его пресс-служба.

кадр из сериала «Маркус»
фото: Телеканал «Dомашний»

Картина расскажет историю одинокой учительницы английского языка Полины, жизнь которой навсегда изменилась после того, как ее маленького сына Марка похитили. Спустя несколько лет в кадрах телевизионных новостей из Риги она замечает в толпе своего ребенка. Полина возобновляет поиски сына, к которым подключается отец одной из ее учениц - бывший сотрудник спецслужб Денис Денисов. Расследуя пропажу мальчика, они выходят на след опасной группировки, которая похищает и продает детей иностранным усыновителям. Перед Денисовым возникает дилемма: как помочь любимой женщине вернуть сына, если на кону стоит жизнь единственной дочери.

Участие в съемках приняли Александр Нейкенс, Агнесе Цируле, Рихард Леперс, Ольга Морозова, Лилия Ребрик, Ева Шевченко-Головко, Михаил Кукуюк, Антон Соловей, Денис Мартынов, Михаил Кришталь и другие актеры. Режиссером выступил Антон Азаров, работавший над сериалами «Лобановский навсегда» и «На твоей стороне».
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