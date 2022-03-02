В российских кинотеатрах покажут «Лебединое озеро»

В российских кинотеатрах с 6 марта начнутся показы балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в редакции Юрия Григоровича. Это не специальная акция – просто так совпала афиша долгоиграющего проекта TheatreHD, который уже не первый год организует трансляции лучших мировых балетных, оперных и драматических спектаклей в российских кинотеатрах.
фото: theatrehd.com
Согласно афише, опубликованной на сайте проекта, уже 6 марта «Лебединое озеро» можно будет увидеть в десятке городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Новосибирск, Омск и др. В разных городах трансляция спектакля будет проходить практически до конца марта.
«Лебединое озеро» стало первым балетом, который написал Петр Ильич Чайковский – по заказу Дирекции Императорских театров. Работа эта далась Чайковскому непросто, и до триумфа своего детища он не дожил: первая редакция спектакля провалилась. Никто и подумать тогда не мог, какая судьба уготована немецкой сказке о принце и заколдованной девушке-лебеде. Но благодаря гению Мариуса Петипа и Льва Иванова на свет родился настоящий шедевр, танцы в котором смогли дотянуться до великой музыки Чайковского. С тех пор балет не покидает сцен ведущих театров мира, исполняется в множестве редакций и авторских трактовок, иногда радикальных и смелых, но почти всегда интересных и запоминающихся.
Юрий Григорович предложил свою редакцию балета в 1969 году. Он представил события как отражение душевных коллизий принца Зигфрида. Волшебник Ротбарт превратился в Злого гения, черное alter ego героя. Сцены на озере возникали как мир его мечты. В финале Белый лебедь, олицетворённый Одеттой, повергался во прах, принц оставался один в обступившей его пустоте. В соответствии с новой трактовкой сюжета менялась композиция. Балет шел в двух актах, действие переносилось из дворца на озеро без перерывов. Значительная часть хореографии была пересочинена.
фото: theatrehd.com
Однако после генеральной репетиции летом 1969 года премьеру отложили и потребовали от Григоровича вернуть традиционную структуру из четырех картин, благополучную развязку, отменить тему двойничества Зигфрида и Ротбарта. 25 декабря «исправленный» спектакль был показан на публике. В течение последующих десятилетий балетмейстер постепенно возвращал в него изъятые драматургические новшества (кроме финала). Именно постановка Большого театра показывалась по телевидению во время Августовского путча 1991 года.
В 2001-м балет «Лебединое озеро» получил новую редакцию Григоровича, в которой ему наконец удалось воплотить задуманные в 1969-м году идеи, включая трагический финал. Она-то и будет показана в рамках проекта TheatreHD.
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