В российских кинотеатрах покажут «Лебединое озеро»

анонс

Главные роли в проекте исполнили Евгения Розанова и Кирилл Рубцов

«Централ партнершип» вернет на экраны отечественные кинохиты

2 марта

Каннский кинофестиваль бойкотирует российские делегации

Отечественные проекты не примут участия в телевизионной выставке Series Mania и Каннском телерынке MipTV