«Аквамарин» с Анастасией Ивановой и Дмитрием Ратомским откроет следующую линейку премьер «Сказочные мелодрамы»

У современной девушки Марины, казалось бы, есть все – интересная творческая работа, состоятельный отец, готовый поддержать в любом начинании, и любящий молодой человек. Единственное, чего ей не хватает для счастья – это полноценной семьи. Авария на прииске отца полностью переворачивает жизнь героини, и те, кому она так доверяла, показывают себя с совершенно другой стороны. Пытаясь разобраться в ситуации, Марина едет на прииск и знакомится там с Егором. За несколько дней, проведенных вместе, между ними вспыхивают настоящие чувства, и Марине предстоит сделать выбор – вернуться к прежней жизни или последовать зову сердца.
В центре сюжета история двух институтских подруг – Ольги и Аллы. Раньше они вместе учились в одном вузе и обе влюбились в преподавателя славянской филологии – Валерия Синицкого. Из двух подруг он выбрал хрупкую Ольгу. Некоторое время они встречались, а потом девушка без объяснений причин решила порвать отношения. После расставания с Олей Валера женился на Алле. А Оля вышла замуж за Павла, вместе они воспитывают сына Гошу. Жизнь развела Олю, Аллу и Валерия в разные стороны. Они даже не надеялись на встречу. Но спустя десять лет совершенно случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха.
По сюжету Катя живет в небольшом провинциальном городке и работает регистратором в местном ЗАГСе. После смерти матери она невольно стала главой семьи и вынуждена заботиться об отце и беременной сестре. А тут еще и банк грозит им выселением из квартиры за долги по ипотеке. На плановом осмотре у семейного врача Катя узнает, что отец ей — не родной. Ее настоящий отец, предположительно, – пациент больницы, где мама когда-то работала медсестрой̆, столичный ловелас Шестаков. Найдя в Интернете статью о «бизнесмене года» Владимире Шестакове, Катя отправляется к нему, в элитный коттеджный поселок.
Там в случайном ДТП ее чуть не сбивает машина, за рулем которой – Сергей, молодой врач-терапевт. В извинение он готов довезти Катю до дома. Во время поездки Катя и Сергей сближаются. Они понимают, что нашли друг в друге родственные души и договариваются встретиться снова. Но вскоре все их надежды рушатся, ведь Сергей оказывается сыном Шестакова и братом Кати.
Зрительницам поведают об энергичной оптимистке Юле, которая полна радужных планов: вместе с женихом они открывают зоомагазин. Но неожиданно жених пропадает, скрываясь от кредиторов, а магазин приходится продать, чтобы рассчитаться с долгами. Вадим, новый сосед, предлагает Юле сыграть роль его девушки и поехать с ним на свадьбу брата. Там Юля и знакомится с семейством Кольцовых: Максимом, старшим братом Вадима, его новоиспечённой женой Инной и матерью Раисой Ивановной. По дороге домой оба попадают в аварию. Юля отделалась испугом, а вот у Вадима — травма позвоночника и в перспективе — инвалидность. Когда в больнице выясняется, что Юля беременна, Кольцовы не сомневаются, что это ребенок Вадима. Так девушка становится частью семьи Кольцовых и начинает жить в их доме, а вскоре молодые женятся, договорившись дожить до любви. Но у судьбы свои планы: со временем Юля влюбляется не в Вадима, а в его старшего брата. Максим отвечает ей взаимностью, но не решается увести жену у брата, да еще и прикованного к инвалидной коляске.
По сюжету скромная девушка Алёна выходит замуж за «прекрасного принца» Антона, который на самом деле оказывается домашним тираном и патологическим собственником. Алёне предстоит борьба не только за свою жизнь и свободу, но и за ребенка, используемого Антоном для влияния на жену. В этой нелегкой борьбе девушке помогает адвокат Вадим, встреча с которым изменит все в ее жизни.
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