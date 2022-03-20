Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Аквамарин» с Анастасией Ивановой и Дмитрием Ратомским откроет следующую линейку премьер «Сказочные мелодрамы»

20 марта
2022 год

Новости кино >>
20 марта 2022

Следующую линейку романтических премьер «Сказочные мелодрамы» на «Dомашнем» откроет 21 марта в 19:00 мелодрама Сергея Крутина «Аквамарин» с Анастасией Ивановой и Дмитрием Ратомским в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

«Аквамарин»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

У современной девушки Марины, казалось бы, есть все – интересная творческая работа, состоятельный отец, готовый поддержать в любом начинании, и любящий молодой человек. Единственное, чего ей не хватает для счастья – это полноценной семьи. Авария на прииске отца полностью переворачивает жизнь героини, и те, кому она так доверяла, показывают себя с совершенно другой стороны. Пытаясь разобраться в ситуации, Марина едет на прииск и знакомится там с Егором. За несколько дней, проведенных вместе, между ними вспыхивают настоящие чувства, и Марине предстоит сделать выбор – вернуться к прежней жизни или последовать зову сердца.

В мини-сериале также заняты Александр Давыдов, Александр Наумов, Дарья Трегубова, Михаил Кукуюк, Николай Боклан, Нина Касторф и другие актеры.

«Отпуск в сосновом лесу»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

22 марта зрительницы смогут увидеть премьеру мелодрамы Алёны Райнер «Отпуск в сосновом лесу» с Анной Сагайдачной и Прохором Дубравиным. Компанию им составили Константин Корецкий, Анастасия Чепелюк, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин и Владимир Заец.

В центре сюжета история двух институтских подруг – Ольги и Аллы. Раньше они вместе учились в одном вузе и обе влюбились в преподавателя славянской филологии – Валерия Синицкого. Из двух подруг он выбрал хрупкую Ольгу. Некоторое время они встречались, а потом девушка без объяснений причин решила порвать отношения. После расставания с Олей Валера женился на Алле. А Оля вышла замуж за Павла, вместе они воспитывают сына Гошу. Жизнь развела Олю, Аллу и Валерия в разные стороны. Они даже не надеялись на встречу. Но спустя десять лет совершенно случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха.

«Любовь без права передачи»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит линейку премьер 23 марта лирическая мелодрама Дмитрия Сорокина «Любовь без права передачи». Главные роли исполнили Валентина Ельшанская и Илья Коробко. В мини-сериале также сыграли Святослав Насташевский, Зоя Мансурова, Александр Андриенко и Наталия Гаранина.

По сюжету Катя живет в небольшом провинциальном городке и работает регистратором в местном ЗАГСе. После смерти матери она невольно стала главой семьи и вынуждена заботиться об отце и беременной сестре. А тут еще и банк грозит им выселением из квартиры за долги по ипотеке. На плановом осмотре у семейного врача Катя узнает, что отец ей — не родной. Ее настоящий отец, предположительно, – пациент больницы, где мама когда-то работала медсестрой̆, столичный ловелас Шестаков. Найдя в Интернете статью о «бизнесмене года» Владимире Шестакове, Катя отправляется к нему, в элитный коттеджный поселок.
Там в случайном ДТП ее чуть не сбивает машина, за рулем которой – Сергей, молодой врач-терапевт. В извинение он готов довезти Катю до дома. Во время поездки Катя и Сергей сближаются. Они понимают, что нашли друг в друге родственные души и договариваются встретиться снова. Но вскоре все их надежды рушатся, ведь Сергей оказывается сыном Шестакова и братом Кати.

«Только по любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

24 марта состоится премьера мелодрамы Евгения Семёнова «Только по любви» с Еленой Лотовой и Родионом Галюченко.

Зрительницам поведают об энергичной оптимистке Юле, которая полна радужных планов: вместе с женихом они открывают зоомагазин. Но неожиданно жених пропадает, скрываясь от кредиторов, а магазин приходится продать, чтобы рассчитаться с долгами. Вадим, новый сосед, предлагает Юле сыграть роль его девушки и поехать с ним на свадьбу брата. Там Юля и знакомится с семейством Кольцовых: Максимом, старшим братом Вадима, его новоиспечённой женой Инной и матерью Раисой Ивановной. По дороге домой оба попадают в аварию. Юля отделалась испугом, а вот у Вадима — травма позвоночника и в перспективе — инвалидность. Когда в больнице выясняется, что Юля беременна, Кольцовы не сомневаются, что это ребенок Вадима. Так девушка становится частью семьи Кольцовых и начинает жить в их доме, а вскоре молодые женятся, договорившись дожить до любви. Но у судьбы свои планы: со временем Юля влюбляется не в Вадима, а в его старшего брата. Максим отвечает ей взаимностью, но не решается увести жену у брата, да еще и прикованного к инвалидной коляске.

«Птица в клетке»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершает линейку премьер 25 марта мелодрама Сергея Толкушкина «Птица в клетке» с Ириной Гришак и Антоном Денисенко. В мини-сериале также снялись Александр Попов, Инна Капинос, Екатерина Тышкевич, Оксана Архангельская и другие актеры.

По сюжету скромная девушка Алёна выходит замуж за «прекрасного принца» Антона, который на самом деле оказывается домашним тираном и патологическим собственником. Алёне предстоит борьба не только за свою жизнь и свободу, но и за ребенка, используемого Антоном для влияния на жену. В этой нелегкой борьбе девушке помогает адвокат Вадим, встреча с которым изменит все в ее жизни.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Елена Лотова и Родион Галюченко сыграют в молодоженов
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Александр АндриенкоОксана АрхангельскаяНиколай БокланРодион ГалюченкоНаталия ГаранинаИрина ГришакАлександр Давыдов (IV)Антон ДенисенкоПрохор ДубравинВалентина ЕльшанскаяВладимир ЗаецАнастасия Иванова (II)Инна КапиносНина КасторфКонстантин КорецкийИлья КоробкоСергей КрутинМихаил КукуюкЕлена ЛотоваЗоя МансуроваДаниил МирешкинСвятослав НасташевскийАлександр НаумовАлександр Попов (IV)Алёна РайнерДмитрий РатомскийАда РоговцеваАнна СагайдачнаяЕвгений СемёновДмитрий СорокинСергей ТолкушкинДарья ТрегубоваЕкатерина ТышкевичАнастасия Чепелюк
фильмы
АквамаринЛюбовь без права передачиОтпуск в сосновом лесуПтица в клеткеТолько по любви

фотографии >>
«Аквамарин»
«Отпуск в сосновом лесу»
«Отпуск в сосновом лесу»
«Любовь без права передачи»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «1917»

Скорбим

Наталья Назарова
17 марта ушла из жизни актриса Наталья Назарова.
Сергей Сорогин
17 марта ушёл из жизни актёр Сергей Сорогин.
Евгений Сытый
16 марта ушёл из жизни актёр Евгений Сытый.

День рождения >>

Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Иулиана Куликова
Иван Лапин
Нина Персиянинова
Нина Попова
Ольга Спиридонова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Брайан Дженесс
Кшиштоф Ковалевский
Тереза Расселл
Сегундо Сернадас
Марк Уоррен
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Брат
боевик
Россия, 1997
Брат-2
боевик, криминальный фильм
Россия, 2000
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
Норвегия, Дания, Швеция, Франция, 2021
Взаперти
драма, триллер
США, 2022
Золушка и тайна волшебного камня
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2022
Как убили Джона Кеннеди
исторический фильм, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2021
Кандиша: Демон мести
фильм ужасов
Франция, 2020
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Мания
драма, спортивный фильм, триллер
США, Канада, 2021
Моя ужасная сестра
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Уховёртка
драма, экранизация
Франция, Великобритания, Бельгия, 2021
Финник
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен