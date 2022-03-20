«CODA: Ребёнок глухих родителей» отмечен главным призом Гильдии продюсеров США

«CODA: Ребёнок глухих родителей
» Сиан Хедер
получил главный приз на 33-й ежегодной церемонии вручения наград Гильдии продюсеров США (PGA). Список лауреатов опубликован в твиттере
организации.
Картина соперничала с фильмами «Власть пса
», «Дюна
», «Белфаст
», «Не смотрите наверх
», «Король Ричард
», «Лакричная пицца
», «Тик-так, бум!
», «Вестсайдская история
» и «Быть Рикардо
».
фото: кадр из фильма «CODA: Ребёнок глухих родителей»
Наград Гильдии в этом году также удостоены «Энканто
», «Наследники
», «Тед Лассо
» и «Мейр из Исттауна
». Почетные призы вручили актрисе Рите Морено
, режиссеру Джорджу Лукасу
, продюсерам Кэтлин Кеннеди
, Грегу Берланти
и Мэри Парент.
Примечательно, что 22 победителям PGA, включая «Землю кочевников
» и «Зелёную книгу
», впоследствии вручили «Оскар» за лучший фильм.
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