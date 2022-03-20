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«CODA: Ребёнок глухих родителей» отмечен главным призом Гильдии продюсеров США

20 марта
2022 год

Новости кино >>
20 марта 2022
«CODA: Ребёнок глухих родителей» Сиан Хедер получил главный приз на 33-й ежегодной церемонии вручения наград Гильдии продюсеров США (PGA). Список лауреатов опубликован в твиттере организации.

Картина соперничала с фильмами «Власть пса», «Дюна», «Белфаст», «Не смотрите наверх», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Тик-так, бум!», «Вестсайдская история» и «Быть Рикардо».

«CODA: Ребёнок глухих родителей» отмечен главным призом Гильдии продюсеров США
фото: кадр из фильма «CODA: Ребёнок глухих родителей»

Наград Гильдии в этом году также удостоены «Энканто», «Наследники», «Тед Лассо» и «Мейр из Исттауна». Почетные призы вручили актрисе Рите Морено, режиссеру Джорджу Лукасу, продюсерам Кэтлин Кеннеди, Грегу Берланти и Мэри Парент.

Примечательно, что 22 победителям PGA, включая «Землю кочевников» и «Зелёную книгу», впоследствии вручили «Оскар» за лучший фильм.
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