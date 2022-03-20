Дэвид Аркетт, Тед Рейми, Лин Шэй, Лэнс Хенриксен и Грейс Забриски засветились в трейлере хоррора The Quarry

Согласно информации, опубликованной на сайте издательства 2K, геймерам предстоит погрузиться в историю о подростках-вожатых, которые с нетерпением ожидают финала своей работы в летнем лагере «Хэкеттс Куори», расположенном в отдаленных лесах северной части штата Нью-Йорк. Последняя ночь перед отъездом означает, что нет детей, нет взрослых и нет правил. В этой захватывающей кинематографической сказке игрокам предстоит управлять судьбами всех девяти вожатых лагеря, пока их планы на вечеринку превращаются в непредсказуемую ночь ужасов. Не все из участников смогут дожить до рассвета, если сделать неудачный выбор.
Для совместной игры при желании можно пригласить до семи друзей. Кроме того, в игре будет возможность настроить уровень сложности. The Quarry следует ожидать 10 июня на ПК и обоих поколениях PlayStation и Xbox.
Недавно стало известно, что в октябре этого года Supermassive Games выпустит The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, что станет финалом для первого сезона антологии. Наверняка, в этой игре также будут задействованы более-менее известные актеры.
обсуждение >>