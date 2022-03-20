Дэвид Аркетт, Тед Рейми, Лин Шэй, Лэнс Хенриксен и Грейс Забриски засветились в трейлере хоррора The Quarry

анонс

Дайан Уист поселится рядом с Джулией Гарнер

Среди других лауреатов — «Энканто», «Наследники», «Тед Лассо» и «Мейр из Исттауна»

20 марта

«Аквамарин» с Анастасией Ивановой и Дмитрием Ратомским откроет следующую линейку премьер «Сказочные мелодрамы»

«Dомашний» также покажет сериалы «Отпуск в сосновом лесу», «Любовь без права передачи», «Только по любви» и «Птица в клетке»