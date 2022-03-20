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Дэвид Аркетт, Тед Рейми, Лин Шэй, Лэнс Хенриксен и Грейс Забриски засветились в трейлере хоррора The Quarry

20 марта
2022 год

Новости кино >>
20 марта 2022
Дэвид Аркетт, Тед Рейми, Лин Шэй, Лэнс Хенриксен и Грейс Забриски сыграли в новом хорроре студии Supermassive Games. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру игры.



В новом творении от создателей Until Dawn и хоррор-антологии The Dark Pictures, получившем название The Quarry, также появятся Шиван Уильямс, Скайлер Джизондо, Ариэль Уинтер, Бренда Сонг, Хелстон Сейдж, Джастис Смит, Итан Сапли, Эван Эвагора, Майлз Роббинс и Зак Тинкер.

Согласно информации, опубликованной на сайте издательства 2K, геймерам предстоит погрузиться в историю о подростках-вожатых, которые с нетерпением ожидают финала своей работы в летнем лагере «Хэкеттс Куори», расположенном в отдаленных лесах северной части штата Нью-Йорк. Последняя ночь перед отъездом означает, что нет детей, нет взрослых и нет правил. В этой захватывающей кинематографической сказке игрокам предстоит управлять судьбами всех девяти вожатых лагеря, пока их планы на вечеринку превращаются в непредсказуемую ночь ужасов. Не все из участников смогут дожить до рассвета, если сделать неудачный выбор.

Дэвид Аркетт, Тед Рейми, Лин Шэй, Лэнс Хенриксен и Грейс Забриски засветились в трейлере хоррора The Quarry
фото: quarrygame.2k

Для совместной игры при желании можно пригласить до семи друзей. Кроме того, в игре будет возможность настроить уровень сложности. The Quarry следует ожидать 10 июня на ПК и обоих поколениях PlayStation и Xbox.

Недавно стало известно, что в октябре этого года Supermassive Games выпустит The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, что станет финалом для первого сезона антологии. Наверняка, в этой игре также будут задействованы более-менее известные актеры.
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Дэвид Аркетт, Тед Рейми, Лин Шэй, Лэнс Хенриксен и Грейс Забриски засветились в трейлере хоррора The Quarry фотографии
Дэвид Аркетт, Тед Рейми, Лин Шэй, Лэнс Хенриксен и Грейс Забриски засветились в трейлере хоррора The Quarry фотографии
Дэвид Аркетт, Тед Рейми, Лин Шэй, Лэнс Хенриксен и Грейс Забриски засветились в трейлере хоррора The Quarry фотографии
Дэвид Аркетт, Тед Рейми, Лин Шэй, Лэнс Хенриксен и Грейс Забриски засветились в трейлере хоррора The Quarry фотографии
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