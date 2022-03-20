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Игровую серию A Plague Tale превратят в сериал

20 марта
2022 год

Новости кино >>
20 марта 2022

Приключенческий стелс-экшен с элементами хоррора A Plague Tale: Innocence адаптируют для телевидения, уверяет IGN.

Игровую серию A Plague Tale превратят в сериал
фото: скриншот из игры A Plague Tale: Requiem

За сериал производства студии Merlin Productions возьмется постановщик «Выживших» Матьё Тюри, работавший ассистентом режиссера на «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Издатель оригинала Focus Entertainment числится в качестве сопродюсера.

Изначально создатели игры планировали продать права на адаптацию в США, однако впоследствии решили сотрудничать с французами, поскольку A Plague Tale, поступившую в продажу в мае 2019 года, создала французская студия Asobo.



Телезрителям поведают историю о путешествии девушки Амиции и ее младшего брата Гуго по Франции 1349 года, охваченной чумой. Героев преследует Инквизиция, а спасаются они благодаря полчищам крыс, которыми научились управлять.

В настоящий момент готовится к выходу сиквел A Plague Tale: Requiem, в котором игрокам предстоит пережить новые приключения Амиции и Гуго. Игра должна выйти в текущем году для ПК, PS5 и Xbox Series.

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