Игровую серию A Plague Tale превратят в сериал

Приключенческий стелс-экшен с элементами хоррора A Plague Tale: Innocence адаптируют для телевидения, уверяет IGN.
фото: скриншот из игры A Plague Tale: Requiem
За сериал производства студии Merlin Productions возьмется постановщик «Выживших» Матьё Тюри, работавший ассистентом режиссера на «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Издатель оригинала Focus Entertainment числится в качестве сопродюсера.
Изначально создатели игры планировали продать права на адаптацию в США, однако впоследствии решили сотрудничать с французами, поскольку A Plague Tale, поступившую в продажу в мае 2019 года, создала французская студия Asobo.
Телезрителям поведают историю о путешествии девушки Амиции и ее младшего брата Гуго по Франции 1349 года, охваченной чумой. Героев преследует Инквизиция, а спасаются они благодаря полчищам крыс, которыми научились управлять.
В настоящий момент готовится к выходу сиквел A Plague Tale: Requiem, в котором игрокам предстоит пережить новые приключения Амиции и Гуго. Игра должна выйти в текущем году для ПК, PS5 и Xbox Series.
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