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«Синий лев» Зои Трофимовой признан лучшим мультфильмом Суздальского фестиваля анимационного кино

21 марта
2022 год

Новости кино >>
21 марта 2022
Гран-при XXVII Суздальского Открытого российского фестиваля анимационного кино удостоен «Синий лев» Зои Трофимовой. Список лауреатов опубликован на сайте смотра.


Специальный приз с формулировкой «за беспредметный разговор» вручили «Бестиарию» Андрея Бахурина, Светланы Разгуляевой, Натальи Мирзоян, Ивана Максимова, Михаила Солошенко, Екатерины Михеевой, Евгения Фадеева, Игоря Мельникова и Карины Погореловой. Второй спецприз с формулировкой «за слёзы сквозь смех» достался фильму Антона Дьякова «Горю!», который также отмечен наградой «Прорыв» имени Александра Татарского.

Лучшей профессиональной короткометражной работой признаны «Огурцы» Леонида Шмелькова. Диплом в данной категории получили Андрей Бахурин за «Чужой хлеб» и Анна Буданова за «Двух сестер». Среди фильмов для детей победу одержала лента Екатерины Митрофановой «Почему у белого медведя нос чёрный?». Дипломы в категории «лучший фильм для детей» достались «Маминой пуговке» Анны Крицкой и картине Алины Хабаровой «Куда уходят папы». В секции дебютов лучшим назвали фильм Ивана Бондаренко «Не для меня». В категории студенческого кино победила Юлия Задарко с работой «Мама и животные», а дипломы получили ленты «Подружки» Натальи Абрамовой, «Искра» Валентины Набиулиной, «Мармелад» Анны Любимцевой и «У неба нет края».


Среди полнометражных картин главный приз вручили фильму Андрея Колпина «Кощей. Начало», а диплом — «Звездам седьмого неба» Елены Туровой. Лучшим сериалом стало «Дело вещей птицы Гамаюн» Натальи Мирзоян из цикла «Приключения Пети и Волка», дипломом отмечены «Отцы и дети» Наиля Мубинова из цикла «Капризка». В секции прикладной анимации приз достался ленте Макса Куликова «Левайс», а диплом — фильму Кирилла Блюменкранца Feels. «Призом Славы» имени Вячеслава Маясова от Оргкомитета фестиваля награждена Алиса Бирюкова. Кинокритики и кинопресса отдали предпочтение «Белому-белому дню» Василия Чиркова. Приз «Фортуна» вручили ленте фильму Саши Свирского «Да Бак». Первое место по результатам «Открытой премьеры» заняла серия «Поход» из «Простоквашино» в постановке Дмитрия Иванова, второе — «Синий лев», а третье — «Голубые штаны» Алексея Караева.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялся пятый питчинг «Союзмультфильма». Его призерами стали короткометражные анимационные ленты «Мамы», «Человек, который провожал поезда», «Метро уродов» и «Я там была. Ну, в том дворе…». Согласно пресс-службе студии, картины будут приняты на рассмотрение ее художественного совета.

«Мамы»
фото: пресс-служба студии «Союзмультфильм»

В этом году организаторы конкурса рассматривали проекты авторских анимационных короткометражных фильмов без ограничения возрастной категории. Отбор работ проводился на равных для всех условиях вне зависимости от профессионального опыта и образования. Заявки принимались с 13 декабря 2021 года по 1 февраля 2022-го. Всего было прислано 98 проектов: из них 23 фильма ориентированы на зрителей любого возраста (в том числе — малышей), 57 — адресованы детям и подросткам и 18 проектов предназначены только для взрослой аудитории. В финале эксперты отобрали восемь заявок, которые их авторы лично представили на фестивальной сцене.

«Мамы» Анны Исаковой представляют собой необычную историю, в которой найдут общий язык матери из человеческого и животного миров. «Человек, который провожал поезда» Андрея Ткачева повествует о герое, решившем покинуть родной дом в поисках лучшей, по его мнению, жизни, однако он не мог этого сделать, поскольку в его поселке не останавливались поезда. Будущая лента «Я там была. Ну, в том дворе…» Яны Есипович обладает фантасмагорическим сюжетом о диалоге маленькой девочки со своим отцом. «Метро уродов» Маргариты Углевой предлагает своего рода творческое исследование о принятии человеком своей «теневой» стороны. Еще один участник питчинга – Animetro Натальи Грофпель, ярко представляющий тему соотношения животного и человеческого в личности каждого человека, — был выбран директором фестиваля ОРФАК Александром Герасимовым для разработки кинокомпанией «Мастер-фильм».
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№ 1
Дашустик   21.03.2022 - 16:11
Честно говоря, не очень понимаю, когда какие-то призы вручают мультикам, которые прям явно копируют Дисней, как "Кощей. Начало" читать далее>>
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фильмы
Кощей. НачалоМамина пуговкаПодружкиПриключения Пети и ВолкаПростоквашино

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Animetro
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«Я там была. Ну, в том дворе…»
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