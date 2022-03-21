«Синий лев» Зои Трофимовой признан лучшим мультфильмом Суздальского фестиваля анимационного кино

Лучшей профессиональной короткометражной работой признаны «Огурцы» Леонида Шмелькова. Диплом в данной категории получили Андрей Бахурин за «Чужой хлеб» и Анна Буданова за «Двух сестер». Среди фильмов для детей победу одержала лента Екатерины Митрофановой «Почему у белого медведя нос чёрный?». Дипломы в категории «лучший фильм для детей» достались «Маминой пуговке» Анны Крицкой и картине Алины Хабаровой «Куда уходят папы». В секции дебютов лучшим назвали фильм Ивана Бондаренко «Не для меня». В категории студенческого кино победила Юлия Задарко с работой «Мама и животные», а дипломы получили ленты «Подружки» Натальи Абрамовой, «Искра» Валентины Набиулиной, «Мармелад» Анны Любимцевой и «У неба нет края».
Среди полнометражных картин главный приз вручили фильму Андрея Колпина «Кощей. Начало», а диплом — «Звездам седьмого неба» Елены Туровой. Лучшим сериалом стало «Дело вещей птицы Гамаюн» Натальи Мирзоян из цикла «Приключения Пети и Волка», дипломом отмечены «Отцы и дети» Наиля Мубинова из цикла «Капризка». В секции прикладной анимации приз достался ленте Макса Куликова «Левайс», а диплом — фильму Кирилла Блюменкранца Feels. «Призом Славы» имени Вячеслава Маясова от Оргкомитета фестиваля награждена Алиса Бирюкова. Кинокритики и кинопресса отдали предпочтение «Белому-белому дню» Василия Чиркова. Приз «Фортуна» вручили ленте фильму Саши Свирского «Да Бак». Первое место по результатам «Открытой премьеры» заняла серия «Поход» из «Простоквашино» в постановке Дмитрия Иванова, второе — «Синий лев», а третье — «Голубые штаны» Алексея Караева.
Кроме того, в рамках фестиваля состоялся пятый питчинг «Союзмультфильма». Его призерами стали короткометражные анимационные ленты «Мамы», «Человек, который провожал поезда», «Метро уродов» и «Я там была. Ну, в том дворе…». Согласно пресс-службе студии, картины будут приняты на рассмотрение ее художественного совета.
фото: пресс-служба студии «Союзмультфильм»
В этом году организаторы конкурса рассматривали проекты авторских анимационных короткометражных фильмов без ограничения возрастной категории. Отбор работ проводился на равных для всех условиях вне зависимости от профессионального опыта и образования. Заявки принимались с 13 декабря 2021 года по 1 февраля 2022-го. Всего было прислано 98 проектов: из них 23 фильма ориентированы на зрителей любого возраста (в том числе — малышей), 57 — адресованы детям и подросткам и 18 проектов предназначены только для взрослой аудитории. В финале эксперты отобрали восемь заявок, которые их авторы лично представили на фестивальной сцене.
«Мамы» Анны Исаковой представляют собой необычную историю, в которой найдут общий язык матери из человеческого и животного миров. «Человек, который провожал поезда» Андрея Ткачева повествует о герое, решившем покинуть родной дом в поисках лучшей, по его мнению, жизни, однако он не мог этого сделать, поскольку в его поселке не останавливались поезда. Будущая лента «Я там была. Ну, в том дворе…» Яны Есипович обладает фантасмагорическим сюжетом о диалоге маленькой девочки со своим отцом. «Метро уродов» Маргариты Углевой предлагает своего рода творческое исследование о принятии человеком своей «теневой» стороны. Еще один участник питчинга – Animetro Натальи Грофпель, ярко представляющий тему соотношения животного и человеческого в личности каждого человека, — был выбран директором фестиваля ОРФАК Александром Герасимовым для разработки кинокомпанией «Мастер-фильм».
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