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Не стало режиссера-документалиста Марины Голдовской

21 марта
2022 год

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21 марта 2022

Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, доктора искусствоведения, академика Российской академии телевидения и Американской киноакадемии, режиссера-документалиста, сценариста, оператора и продюсера Марины Голдовской. Постановщице было 80 лет. Печальную новость сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на ее сына Сергея Ливнева.

Не стало режиссера-документалиста Марины Голдовской
фото: novayagazeta.ru

Марина Евсеевна родилась в Москве 15 июля 1941 года в семье советского ученого Евсея Михайловича Голдовского — одного из крупнейших отечественных изобретателей в области кинотехники. В 1963-м окончила операторский факультет ВГИКа. Работала режиссером и оператором в ТО «Экран» ЦТ. Создала около 100 фильмов как оператор, больше 30 из них как режиссер. Несколько десятилетий преподавала на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Профессор Московского института современного искусства и американской Киношколы университета Южной Калифорнии.

На счету Голдовской неигровые картины о советском хирурге Александре Вишневском, первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, Олеге Ефремове, Михаиле Ульянове и Аркадии Райкине. В 1986-м сняла «Архангельского мужика» о первом советском фермере Николае Сивкове, в 1988-м — «Власть Соловецкую» об исправительно-трудовом лагере на Соловецких островах, в 2011-м — «Горький вкус свободы» о журналистке Анне Политковской. Автор книг «Человек крупным планом», «Павел Лебешев», «Женщина с киноаппаратом» и других, публикаций по вопросам документального кино и операторского искусства.
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