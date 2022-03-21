Не стало режиссера-документалиста Марины Голдовской

анонс

За адаптацию возьмется режиссер Матьё Тюри

Игровую серию A Plague Tale превратят в сериал

Дэвид Аркетт, Тед Рейми, Лин Шэй, Лэнс Хенриксен и Грейс Забриски засветились в трейлере хоррора The Quarry

Актриса присоединилась к психологическому триллеру «Квартира 7А»

Дайан Уист поселится рядом с Джулией Гарнер

20 марта

«CODA: Ребёнок глухих родителей» отмечен главным призом Гильдии продюсеров США

Среди других лауреатов — «Энканто», «Наследники», «Тед Лассо» и «Мейр из Исттауна»