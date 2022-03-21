Не стало режиссера-документалиста Марины Голдовской

Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, доктора искусствоведения, академика Российской академии телевидения и Американской киноакадемии, режиссера-документалиста, сценариста, оператора и продюсера Марины Голдовской
. Постановщице было 80 лет. Печальную новость сообщает
«Кинопоиск» со ссылкой на ее сына Сергея Ливнева
.
Марина Евсеевна
родилась в Москве 15 июля 1941 года в семье советского ученого Евсея Михайловича Голдовского — одного из крупнейших отечественных изобретателей в области кинотехники. В 1963-м окончила операторский факультет ВГИКа. Работала режиссером и оператором в ТО «Экран» ЦТ. Создала около 100 фильмов как оператор, больше 30 из них как режиссер. Несколько десятилетий преподавала на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Профессор Московского института современного искусства и американской Киношколы университета Южной Калифорнии.
На счету Голдовской неигровые картины о советском хирурге Александре Вишневском, первой женщине-космонавте Валентине Терешковой
, Олеге Ефремове
, Михаиле Ульянове
и Аркадии Райкине
. В 1986-м сняла «Архангельского мужика
» о первом советском фермере Николае Сивкове, в 1988-м — «Власть Соловецкую
» об исправительно-трудовом лагере на Соловецких островах, в 2011-м — «Горький вкус свободы
» о журналистке Анне Политковской. Автор книг «Человек крупным планом», «Павел Лебешев
», «Женщина с киноаппаратом» и других, публикаций по вопросам документального кино и операторского искусства.
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