Скончался писатель и сценарист Юз Алешковский

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21 марта

Фильмам «CODA: Ребёнок глухих родителей» и «Не смотрите наверх» вручили премии Гильдии сценаристов США

Награды также получили сериалы «Наследники», «Хитрости», «Мейр из Исттауна» и «Уборщица»