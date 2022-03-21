Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Скончался писатель и сценарист Юз Алешковский

21 марта
2022 год

Новости кино >>
21 марта 2022

В американском городе Тампа в возрасте 92 лет скончался член Русского ПЕН-центра, советский и российский писатель, прозаик, поэт, сценарист и автор-исполнитель песен Юз Алешковский. Об этом сообщил в социальной сети Facebook медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

«Сегодня 21 марта 2022, Международный день поэзии. Сегодня умер Юз Алешковский, русский литератор. Большой, изощренный писатель, народный поэт и особого рода человек, ярко и осмысленно проживший очень длинную жизнь. Благословенна память его», — говорится в сообщении Кудрявцева.

Скончался писатель и сценарист Юз Алешковский
фото: mk.ru

Иосиф Ефимович родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. С 1965-го стал заниматься литературным трудом. С 1959-го начал писать песни на свои стихи. Официально считался автором детских книг и сценариев для кино и телевидения, а неофициально выступал как исполнитель собственных песен. Автор «Песни о Сталине», романов «Кенгуру», «Смерть в Москве» и других. С 1979-го жил в США.

С кино связан с 1968-го, когда по его повести «Чернобурая лиса» поставили фильм-спектакль. Вместе с режиссером Борисом Дуровым создал картины «Вот моя деревня», «Аварийное положение» и «Происшествие». Написал сценарии к детским фильмам «Кыш и Двапортфеля», «Первое и второе» и «Что с тобой происходит?».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Советские игровые фильмы 1969-1984 на школьную тему
Советские и российские фильмы и сериалы о школе и вузе (фильмографии)
персоны
Юз АлешковскийБорис Дуров
фильмы
Аварийное положениеВот моя деревняКыш и ДвапортфеляПервое и второеПроисшествиеЧернобурая лисаЧто с тобой происходит?

анонс

Деконструкция «1917»

Скорбим

Юз Алешковский
21 марта ушёл из жизни писатель, сценарист Юз Алешковский.
Наталья Назарова
17 марта ушла из жизни актриса Наталья Назарова.
Сергей Сорогин
17 марта ушёл из жизни актёр Сергей Сорогин.

День рождения >>

Ольга Битюкова
Вера Воронкова
Игорь Головин
Марина Денисова
Игорь Лепихин
Георг Отс
Саёра Сафари
Елена Шамова
Антон Шпиньков
Пётр Адамчик
Мэттью Бродерик
Тимоти Далтон
Франсуаза Дорлеак
Кристоф Малавуа
Гэри Олдман
Густав Фрёлих
все родившиеся 21 марта >>

Афиша кино >>

Брат
боевик
Россия, 1997
Брат-2
боевик, криминальный фильм
Россия, 2000
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
Норвегия, Дания, Швеция, Франция, 2021
Взаперти
драма, триллер
США, 2022
Золушка и тайна волшебного камня
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2022
Как убили Джона Кеннеди
исторический фильм, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2021
Кандиша: Демон мести
фильм ужасов
Франция, 2020
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Мания
драма, спортивный фильм, триллер
США, Канада, 2021
Моя ужасная сестра
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Уховёртка
драма, экранизация
Франция, Великобритания, Бельгия, 2021
Финник
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram