Скончался писатель и сценарист Юз Алешковский

В американском городе Тампа в возрасте 92 лет скончался член Русского ПЕН-центра, советский и российский писатель, прозаик, поэт, сценарист и автор-исполнитель песен Юз Алешковский
. Об этом сообщил в социальной сети Facebook
медиаменеджер Демьян Кудрявцев.
«Сегодня 21 марта 2022, Международный день поэзии. Сегодня умер Юз Алешковский, русский литератор. Большой, изощренный писатель, народный поэт и особого рода человек, ярко и осмысленно проживший очень длинную жизнь. Благословенна память его», —
говорится в сообщении Кудрявцева.
Иосиф Ефимович
родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. С 1965-го стал заниматься литературным трудом. С 1959-го начал писать песни на свои стихи. Официально считался автором детских книг и сценариев для кино и телевидения, а неофициально выступал как исполнитель собственных песен. Автор «Песни о Сталине», романов «Кенгуру», «Смерть в Москве» и других. С 1979-го жил в США.
С кино связан с 1968-го, когда по его повести «Чернобурая лиса
» поставили фильм-спектакль. Вместе с режиссером Борисом Дуровым
создал картины «Вот моя деревня
», «Аварийное положение
» и «Происшествие
». Написал сценарии к детским фильмам «Кыш и Двапортфеля
», «Первое и второе
» и «Что с тобой происходит?
».
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