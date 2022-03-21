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21 марта 2022
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Фильмам «CODA: Ребёнок глухих родителей» и «Не смотрите наверх» вручили премии Гильдии сценаристов США
Фильмам «CODA: Ребёнок глухих родителей» и «Не смотрите наверх» вручили премии Гильдии сценаристов США
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Новости кино >>
21 марта 2022
Картины «
CODA: Ребёнок глухих родителей
»
Сиан Хедер
и «
Не смотрите наверх
»
Адама Маккея
получили награды Гильдии сценаристов США (WGA). Первую отметили за адаптацию, а вторую — за оригинальный сценарий, уточняется на
сайте
премии.
фото: кадр из фильма «CODA: Ребёнок глухих родителей»
Лента Маккея соперничала с фильмами «
Быть Рикардо
», «
Король Ричард
», «
Лакричная пицца
» и «
Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"
», а картина Хедер поборолась за звание лучшей с такими работами, как «
Дюна
», «
Аллея кошмаров
», «
Тик-так, бум!
» и «
Вестсайдская история
».
Драматическим сериалом года признаны «
Наследники
». «
Хитростям
» досталось звание лучшего нового и комедийного телешоу. «
Мейр из Исттауна
» отмечена за оригинальный сценарий сериала, а «
Уборщица
» — за аналогичный адаптированный сценарий.
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