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Фильмам «CODA: Ребёнок глухих родителей» и «Не смотрите наверх» вручили премии Гильдии сценаристов США

21 марта
2022 год

Новости кино >>
21 марта 2022

Картины «CODA: Ребёнок глухих родителей» Сиан Хедер и «Не смотрите наверх» Адама Маккея получили награды Гильдии сценаристов США (WGA). Первую отметили за адаптацию, а вторую — за оригинальный сценарий, уточняется на сайте премии.

Фильмам «CODA: Ребёнок глухих родителей» и «Не смотрите наверх» вручили премии Гильдии сценаристов США
фото: кадр из фильма «CODA: Ребёнок глухих родителей»

Лента Маккея соперничала с фильмами «Быть Рикардо», «Король Ричард», «Лакричная пицца» и «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"», а картина Хедер поборолась за звание лучшей с такими работами, как «Дюна», «Аллея кошмаров», «Тик-так, бум!» и «Вестсайдская история».

Драматическим сериалом года признаны «Наследники». «Хитростям» досталось звание лучшего нового и комедийного телешоу. «Мейр из Исттауна» отмечена за оригинальный сценарий сериала, а «Уборщица» — за аналогичный адаптированный сценарий.
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