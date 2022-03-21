Пять крупнейших российских киносетей заморозят цены на билеты

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21 марта ТВ-3 покажет «Вампиров средней полосы» Сериал стартует 28 марта

21 марта Фильмам «CODA: Ребёнок глухих родителей» и «Не смотрите наверх» вручили премии Гильдии сценаристов США Награды также получили сериалы «Наследники», «Хитрости», «Мейр из Исттауна» и «Уборщица»

21 марта Скончался писатель и сценарист Юз Алешковский Ему было 92 года