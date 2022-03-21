Пять крупнейших российских киносетей заморозят цены на билеты

«Каро», «Киномакс», «Синема стар», «Премьер-зал» и объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» решили сохранить докризисные цены на кинобилеты и продукцию кинобаров, сообщают «Ведомости
». На долю пятерки приходится 31,5% рынка кинопроката по количеству кинозалов, уточняет компания «Невафильм Research».
Это является закономерным шагом для российской киноиндустрии, поскольку кинопрокатные компании не хотят лишать россиян практически единственного доступного и актуального вида досуга (игровые и музыкальные сервисы приостановили свою деятельность на территории страны). Руководство киносетей даже готово смириться с «возросшими тратами на лампы и комплектующие к проекторам, чья стоимость вслед за курсом валюты увеличилась примерно на 80%»
, лишь бы зритель продолжал ходить в кино.
Проблему с контентом из-за отсутствия голливудских релизов компании планируют решить за счет российских премьер, хитов прошлых лет, советской и зарубежной классики, новых блокбастеров Болливуда, Южной Кореи, Латинской Америки и других дружественных государств. На данный момент в кинотеатрах вышеназванных сетей, числится более 70 фильмов разнообразных жанров более чем из 15 стран.
В начале марта из-за всем известных событий Disney, Sony, Warner Bros., Universal и Paramount приостановили кинотеатральный прокат своих картин в России.
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