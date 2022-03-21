ТВ-3 покажет «Вампиров средней полосы»

«Вампиры средней полосы
» переберутся на телевидение. Согласно пресс-службе ТВ-3, сериал стартует на канале 28 марта в 19:30.
По итогам опроса
, который Кино-Театр.Ру
провел в конце 2021-го среди 20 ведущих российских кино- и телекритиков из разных изданий, вампирская комедия Антона Маслова
, показанная на видеосервисе Start
, была признана лучшим сериалом года. На втором месте в тройке лидеров оказался «Хрустальный
» Душана Глигорова
, чья премьера состоялась в онлайн-кинотеатре Kion
. Третью строчку занял «Вертинский
» Авдотьи Смирновой
, который был представлен зрителям на Kion
и Первом канале.
Телезрителям расскажут историю одной необычной семьи вампиров, живущих в Смоленске жизнью тихих обывателей – семьи не в привычном понимании, но все-таки по крови: всех ее членов когда-то обратил в вампиров тысячелетний глава клана Святослав Вернидубович Кривич (Юрий Стоянов
), или просто – деда Слава. Он и его домочадцы десятилетиями пьют понемногу кровь смолян, но те даже не замечают этого. За убийство человека вампира ждет смертельное наказание со стороны Хранителей, и семья соблюдает этот договор строжайшим образом. Но вот однажды в березовой роще за городом находят выпитые досуха тела молодых парней со следами от укусов. Заниматься громким делом приезжает следователь уголовного розыска из Москвы, в то время как глава Хранителей и по совместительству замглавы смоленской администрации Ирина Витальевна (Татьяна Догилева
) дает Святославу Вернидубовичу ровно одну неделю на то, чтобы тот нашёл и покарал убийцу, – иначе за преступление придётся расплачиваться его семейству.
Вместе с дедом Славой на поиски загадочного убийцы отправятся юные члены его семьи – видеоблогер, организатор модных вечеринок и редкостный разгильдяй Женёк (Глеб Калюжный
), способная прочитать мысли человека при помощи касания следователь Анна Остроумова (Екатерина Кузнецова
) и умеющий «читать» по крови врач местной больницы Жан Иванович (Артём Ткаченко
), к которому вскоре присоединяется его бывшая – графиня Ольга Воронцова (Ольга Медынич
), завораживающая людей гордым взглядом своих аристократических глаз.
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