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Не стало режиссера Виталия Мельникова

21 марта
2022 год

Новости кино >>
21 марта 2022

Режиссер фильмов «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Отпуск в сентябре» и многих других картин Виталий Мельников скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на родственников.

Не стало режиссера Виталия Мельникова
фото: "Ленфильм"

Мельников родился 1 мая 1928 в селе Мазаново Амурской области. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (1952, мастерская С. Юткевича, М. Ромма), затем на киностудии «Леннаучфильм» снимал игровые и научно-популярные фильмы. С 1963-го работал на киностудии «Ленфильм», с 1989-го по 2006-й был художественным руководителем ее киностудии «Голос». С 1995-го по 2001-й – председателем Санкт-Петербургского Союза кинематографистов.

Дебютировал как режиссер в 1965-м короткометражным фильмом «Барбос в гостях у Бобика», но настоящим полнометражным дебютом стала картина «Начальник Чукотки», где на традиционном историческо-революционном материале была разыграна героическая комедия, в которой слышались и пародийные и даже водевильные ноты.

Затем были «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», положенный на полку и вышедший только в перестройку. Все эти картины отличались яркими исполнительскими работами – с актерами Мельников, кажется, умел работать, как никто другой. Предлагал им истории актуальные, но в то же время вневременные, героев идеализированных, но неоднозначных.

Так продолжал Мельников работать и в нулевые, когда все чаще использовал для своих лент историческую фактуру. Будь то «Бедный, бедный Павел», где Виктор Сухоруков сыграл одиозного Павла I, или «Агибригада "Бей врага!"», тоже с Сухоруковым, но основанная на собственном опыте Мельникова, или даже его лирическая «Поклонница», повествующая об отношениях Чехова (Кирилл Пирогов) и Лидии Авиловой (Светлана Иванова) и ставшая своего рода прощанием с кино.
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Агитбригада "Бей врага!"Барбос в гостях у БобикаБедный, бедный ПавелЗдравствуй и прощайНачальник ЧукоткиОтпуск в сентябреПоклонницаСемь невест ефрейтора ЗбруеваСтарший сын

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