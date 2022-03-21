Не стало режиссера Виталия Мельникова

Мельников родился 1 мая 1928 в селе Мазаново Амурской области. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (1952, мастерская С. Юткевича, М. Ромма), затем на киностудии «Леннаучфильм» снимал игровые и научно-популярные фильмы. С 1963-го работал на киностудии «Ленфильм», с 1989-го по 2006-й был художественным руководителем ее киностудии «Голос». С 1995-го по 2001-й – председателем Санкт-Петербургского Союза кинематографистов.
Дебютировал как режиссер в 1965-м короткометражным фильмом «Барбос в гостях у Бобика», но настоящим полнометражным дебютом стала картина «Начальник Чукотки», где на традиционном историческо-революционном материале была разыграна героическая комедия, в которой слышались и пародийные и даже водевильные ноты.
Затем были «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», положенный на полку и вышедший только в перестройку. Все эти картины отличались яркими исполнительскими работами – с актерами Мельников, кажется, умел работать, как никто другой. Предлагал им истории актуальные, но в то же время вневременные, героев идеализированных, но неоднозначных.
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