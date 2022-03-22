Лина Хиди из «Игры престолов» дебютирует в режиссуре

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21 марта Не стало режиссера Виталия Мельникова Он снял «Начальника Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Отпуск в сентябре» и другие ленты

21 марта ТВ-3 покажет «Вампиров средней полосы» Сериал стартует 28 марта

21 марта Пять крупнейших российских киносетей заморозят цены на билеты «Каро», «Киномакс», «Синема стар», «Премьер-зал», «Синема парк» и «Формула кино» будут показывать фильмы России, Болливуда и Южной Кореи