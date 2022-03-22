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Лина Хиди из «Игры престолов» дебютирует в режиссуре

22 марта
2022 год

Новости кино >>
22 марта 2022

Актриса Лина Хинди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» дебютирует в качестве режиссера полнометражного кино с психологическим триллером «Вайолет» (Violet), основанном на одноименном романе шотландской писательницы Сьюзи (SJI) Холлидей, сообщает Deadline.

Лина Хиди из «Игры престолов» дебютирует в режиссуре

Книга рассказывает о двух одиноких женщинах, которые в силу обстоятельств решаются на совместное путешествие на Транссибирском экспрессе. В дороге выясняется, что каждая из них вовсе не та, за кого себя выдает. Вышедший в 2019 году роман критики сравнивали с произведениями Патриции ХайсмитНа ярком солнце», «Талантливый мистер Рипли», «Кэрол») и сериалом «Убивая Еву».

Лина Хиди призналась, что не могла оторваться от чтения «Вайолет»: «Здорово, что моей первой режиссерской работой будет такой напряженный женский триллер. Это дикое путешествие – вплоть до финала – с огромным кинематографическим размахом, причем в центре оказываются две очень сложные женщины, каждая из которых раскроется полностью».

Производство ленты, за которое отвечает британская компания Goldfinch Entertainment, планируется начать в октябре. Лина Хиди уже пробовала себя в режиссуре с короткометражкой «Ловушка» (The Trap), получившей номинацию на премию BAFTA, и музыкальными видео для певицы Фреи Райдингз, в котором сыграла коллега Хиди по «Игре престолов» Мэйси Уильямс.
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