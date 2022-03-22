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Елена Валюшкина, Степан Девонин и Вита Корниенко создадут «Семью»

22 марта
2022 год

Новости кино >>
22 марта 2022

Елена Валюшкина, Степан Девонин, Вита Корниенко, Сергей Удовик и Вероника Мохирева сыграли в новом сериале «Семья», премьера которого состоится весной на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Елена Валюшкина, Степан Девонин и Вита Корниенко создадут «Семью»
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

«Название нашего сериала полностью отражает его содержание: это сериал о большой семье, на которую многим хотелось бы равняться. Мы стремились сделать тёплый, добрый семейный сериал с жизненными ситуациями, с объёмными узнаваемыми героями, с нормальными человеческими ценностями. Самым сложным было точно выбрать образы этих семей, чтобы они были разными и на первый взгляд друг на друга не похожими, но объединёнными в одну большую семью», – цитирует пресс-служба креативного продюсера и сценариста сериала Дмитрия Пермякова.

Проект снят в формате альманаха, каждая его серия собрана из четырех самостоятельных историй. Он расскажет про обычную, наполненную самыми разными проблемами и радостями жизнь нескольких поколений одной большой российской семьи. Героями новелл «Семьи» стали мамы и папы, их дети и внуки. Кто-то из героев давно счастлив в браке и занимается воспитанием, другие только готовятся стать родителями, а некоторые до сих пор живут в отчем доме.

Производством сериала занимается Comedy Club Production, сценарий писали авторы «Интернов» и «СашаТаня» Дмитрий Пермяков, Алексей Иванов и Максим Шкаликов при участии Бориса Хлебникова.
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Елена Валюшкина, Степан Девонин и Вита Корниенко создадут «Семью» фотографии
Елена Валюшкина, Степан Девонин и Вита Корниенко создадут «Семью» фотографии
Елена Валюшкина, Степан Девонин и Вита Корниенко создадут «Семью» фотографии
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