Елена Валюшкина, Степан Девонин и Вита Корниенко создадут «Семью»

«Название нашего сериала полностью отражает его содержание: это сериал о большой семье, на которую многим хотелось бы равняться. Мы стремились сделать тёплый, добрый семейный сериал с жизненными ситуациями, с объёмными узнаваемыми героями, с нормальными человеческими ценностями. Самым сложным было точно выбрать образы этих семей, чтобы они были разными и на первый взгляд друг на друга не похожими, но объединёнными в одну большую семью», – цитирует пресс-служба креативного продюсера и сценариста сериала Дмитрия Пермякова.
Проект снят в формате альманаха, каждая его серия собрана из четырех самостоятельных историй. Он расскажет про обычную, наполненную самыми разными проблемами и радостями жизнь нескольких поколений одной большой российской семьи. Героями новелл «Семьи» стали мамы и папы, их дети и внуки. Кто-то из героев давно счастлив в браке и занимается воспитанием, другие только готовятся стать родителями, а некоторые до сих пор живут в отчем доме.
обсуждение >>