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Олеся Железняк займется расследованиями на черноморском побережье

22 марта
2022 год

Новости кино >>
22 марта 2022

Актриса Олеся Железняк впервые сыграла следовательницу в сериале «Орлинская», премьера которого состоится на ТВЦ 25 марта, сообщает пресс-служба телеканала.

Олеся Железняк займется расследованиями на черноморском побережье
фото: Съемки сериала "Орлинская"/пресс-служба канала ТВЦ


Железняк предстанет в образе старшего оперуполномоченного Марины Орлинской, которая живет в тихом курортном городке Лиманск на берегу Черного моря, где знает всех местных жителей и их секреты. Тем не менее иногда в городке происходят загадочные происшествия, которые Орлинская распутывает с необычайной легкостью. В этом ей помогают женский шарм, интуиция и логика.

«Марина – совершенно бесстрашная, ничего не боится. Она моего возраста, замужем. Но с мужем у нее не сложилось, детей нет. И она заменяет мать своим племянникам – детям ее младшей сестры – натуры крайне влюбчивой. Сестра уезжает в Турцию к новому возлюбленному, и Марина заботится о детях. В личной жизни Марины нестабильно – за ней ухаживают два мужчины: водитель газели и столичный художник, но с кем она останется и выберет ли кого-нибудь – это увидим в сериале», – рассказывает о своей героине Железняк, под которую и специально был написан сценарий сериала.

На следующий день после премьеры «Орлинской» ТВЦ покажет еще один женский детектив – «Сладкая месть» с Марией Аникановой в главной роли. История расскажет о простой семье, где однажды начинают происходить странные события, которые обнаруживают хранившиеся много лет тайны. Глава семьи – Елена Осеева – уверена, что это месть из прошлого.

Олеся Железняк займется расследованиями на черноморском побережье
фото: Кадр из сериала "Сладкая месть"/пресс-служба канала ТВЦ

«Мне нравится, что моя Елена – живой человек. Одно время сценаристы любили показывать женских персонажей непробиваемыми – чтобы ни происходило, она коня на скаку остановит и т.д. И в этом сценарии мне нравится, что у Елены много живых человеческих проявлений. Ведь в том, что человек испытывает страх – ничего страшного, вопрос в том, как он его преодолевает», – отмечает Аниканова.
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персоны
Мария АникановаОлеся Железняк
фильмы
Орлинская. Стрелы НептунаСладкая месть

фотографии >>
Олеся Железняк займется расследованиями на черноморском побережье фотографии
Олеся Железняк займется расследованиями на черноморском побережье фотографии
Олеся Железняк займется расследованиями на черноморском побережье фотографии
Олеся Железняк займется расследованиями на черноморском побережье фотографии
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