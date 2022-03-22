Олеся Железняк займется расследованиями на черноморском побережье

Актриса Олеся Железняк впервые сыграла следовательницу в сериале «Орлинская», премьера которого состоится на ТВЦ 25 марта, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Съемки сериала "Орлинская"/пресс-служба канала ТВЦ
Железняк предстанет в образе старшего оперуполномоченного Марины Орлинской, которая живет в тихом курортном городке Лиманск на берегу Черного моря, где знает всех местных жителей и их секреты. Тем не менее иногда в городке происходят загадочные происшествия, которые Орлинская распутывает с необычайной легкостью. В этом ей помогают женский шарм, интуиция и логика.
«Марина – совершенно бесстрашная, ничего не боится. Она моего возраста, замужем. Но с мужем у нее не сложилось, детей нет. И она заменяет мать своим племянникам – детям ее младшей сестры – натуры крайне влюбчивой. Сестра уезжает в Турцию к новому возлюбленному, и Марина заботится о детях. В личной жизни Марины нестабильно – за ней ухаживают два мужчины: водитель газели и столичный художник, но с кем она останется и выберет ли кого-нибудь – это увидим в сериале», – рассказывает о своей героине Железняк, под которую и специально был написан сценарий сериала.
На следующий день после премьеры «Орлинской» ТВЦ покажет еще один женский детектив – «Сладкая месть» с Марией Аникановой в главной роли. История расскажет о простой семье, где однажды начинают происходить странные события, которые обнаруживают хранившиеся много лет тайны. Глава семьи – Елена Осеева – уверена, что это месть из прошлого.
фото: Кадр из сериала "Сладкая месть"/пресс-служба канала ТВЦ
«Мне нравится, что моя Елена – живой человек. Одно время сценаристы любили показывать женских персонажей непробиваемыми – чтобы ни происходило, она коня на скаку остановит и т.д. И в этом сценарии мне нравится, что у Елены много живых человеческих проявлений. Ведь в том, что человек испытывает страх – ничего страшного, вопрос в том, как он его преодолевает», – отмечает Аниканова.
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