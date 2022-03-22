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Сериал «И просто так» продлен на второй сезон

22 марта
2022 год

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22 марта 2022
Стриминг-сервис HBO Max продлил на второй сезон сериал «И просто так», являющийся продолжением «Секса в большом городе», сообщает Deadline.

Сериал «И просто так» продлен на второй сезон

«Мы были в восторге от культурного диалога, созданного нашими персонажами и их историями, происходящими в мире, который мы знаем и любим. Мы гордимся работой, которую проделали Майкл Патрик Кинг и наши замечательные сценаристы, продюсеры, актеры и вся съемочная группа. И не можем дождаться, когда фанаты увидят, что их ждет во втором сезоне», – отметила глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

События «И просто так» развиваются спустя 20 лет после окончания оригинального шоу. Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) прошли большой путь, их дружба все так же крепка, хотя Саманты больше нет рядом. Зато рядом семья, новые люди и карьерные вызовы — например, Брэдшоу теперь записывает собственный подкаст.

Несмотря на не самые восторженные отзывы критиков и зрителей, сериал, выходивший с декабря 2021-го по февраль 2022-го, стал самой просматриваемой премьерой HBO Max.
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