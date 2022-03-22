Сериал «И просто так» продлен на второй сезон

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Лина Хиди из «Игры престолов» дебютирует в режиссуре

21 марта

Не стало режиссера Виталия Мельникова

Он снял «Начальника Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Отпуск в сентябре» и другие ленты