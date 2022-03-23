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Кристина Риччи вернется в «Семейку Адамс»

23 марта
2022 год

Новости кино >>
23 марта 2022
Кристина Риччи, прославившаяся после роли Уэнсдэй Аддамс в знаменитом фильме Барри Зонненфельда, присоединилась к актерскому составу грядущего сериала Netflix «Уэнсдэй», за который отвечает Тим Бертон, сообщает Deadline.

Кристина Риччи вернется в «Семейку Адамс»
фото: Кристина Риччи в фильме "Семейка Аддамс"

Действие восьмисерийного шоу Netflix, расширяющего вселенную «Семейки Аддамс», развернется во время обучения Уэнсдэй Аддамс в Академии Невермор, где она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с ее родителями. Уэнсдэй сыграет Дженна Ортега, а Луису Гусману доверят образ Гомеса Аддамса. Бертон снимет все эпизоды. Над сценарием работали Альфред Гоф и Майлз Миллар, они же выступают продюсерами.

Подробности о роли Риччи, которую очень хотели видеть в сериале фанаты «Семейки Аддамс» и даже писали Netflix соответствующую петицию, пока держатся в секрете, но, по слухам, это будет новый персонаж, а не взрослая Уэнсдэй. Съемки сериала проходят в Румынии и должны завершиться уже в этом месяце.
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