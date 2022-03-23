Турнир Железного Кулака: Netflix анонсировал аниме по легендарному файтингу Tekken

Стриминг-гигант Netflix
анонсировал премьеру аниме-адаптации легендарного файтинга Tekken.
Проект получил подзаголовок Bloodline («Родословная») и сосредоточится на истории Дзина Кадзамы: юноша под руководством матери постигает премудрости фамильного боевого искусства, однако не может противостоять злу, когда оно вторгается к нему домой в лице демонического Огра. Преисполненный жаждой мести, Дзин обращается за помощью к деду — Хэйхати Мисиме, безжалостному бойцу, чьи тренировки либо сделают из Кадзамы великого воина, либо уничтожат его.
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Список грядущих экранизаций видеоигр
Трейлер продемонстрировал, что сериал без стеснения прибегает к трехмерной анимации. Сюжетная канва базируется на событиях триквела, однако не забывает и о более ранних частях (Tekken 2), и о современном воплощении видеоигровой серии (Tekken 7). В кадрах можно заметить как ветеранов франшизы, вроде Кинга и Пола Феникса, так и новичка Лероя Смита.
Оригинальная видеоигра вышла в 1994 году. Tekken вместе с Virtua Fighter сформировал вектор развития для трехмерного файтинга. Игра обладает несколькими рекордами, зафиксированными в Книге Гиннесса, включая достижение «Первая игра для Sony PlayStation, разошедшаяся тиражом более миллиона копий».
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«Шэнмью» — еще одна аниме-адаптация легендарной видеоигры
Аниме выйдет в 2022 году на английском и японском языках, однако каст и точная дата премьеры по-прежнему неизвестны.
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