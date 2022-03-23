Светлана Большакова работает над сериалом «Сато» по роману Рагима Джафарова

В Москве стартовали съемки сериала «Сато» по одноименному роману Рагима Джафарова, который стал победителем ежегодной российской литературной премии «Новые горизонты 2021», сообщает пресс-служба студии LANA Cinema, занимающейся производством проекта.
фото: Пресс-служба студии LANA Cinema
Роман «Сато», впервые изданный в 2020 году издательством «Скифия», относится к жанру социально-психологической фантастики. В центре сюжета история о том, как к психологу приводят ребенка, который считает себя пленным контр-адмиралом. Что это – диссоциативное расстройство личности, шизофрения или правда?
«Книгу я прочитала, как только она вышла. Два года искала возможность, чтобы снять по ней кино. Для меня это история про свободу личности, что все корни наших проблем из детства, что часто родители вроде бы с любовью, но уничтожают свободу своих детей», – говорит режиссер сериала Галина Масленникова.
«Это мой первый опыт превращения книги в фильм. Мы делаем не прямую экранизацию, а сериал по мотивам книги. Тем не менее, это весьма интересный опыт работы над текстом. С одной стороны, существуют уже готовые персонажи, их отношения и сюжетные повороты. С другой – нужно внести дополнительные сцены и взаимоотношения, без которых в книге все понятно, а в фильме – нет. И важно, чтобы и поклонники книги, и новые зрители в результате получили удовольствие от кино», – говорит Большакова.
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