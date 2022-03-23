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Светлана Большакова работает над сериалом «Сато» по роману Рагима Джафарова

23 марта
2022 год

Новости кино >>
23 марта 2022
В Москве стартовали съемки сериала «Сато» по одноименному роману Рагима Джафарова, который стал победителем ежегодной российской литературной премии «Новые горизонты 2021», сообщает пресс-служба студии LANA Cinema, занимающейся производством проекта.

Светлана Большакова работает над сериалом «Сато» по роману Рагима Джафарова
фото: Пресс-служба студии LANA Cinema

Роман «Сато», впервые изданный в 2020 году издательством «Скифия», относится к жанру социально-психологической фантастики. В центре сюжета история о том, как к психологу приводят ребенка, который считает себя пленным контр-адмиралом. Что это – диссоциативное расстройство личности, шизофрения или правда?

«Книгу я прочитала, как только она вышла. Два года искала возможность, чтобы снять по ней кино. Для меня это история про свободу личности, что все корни наших проблем из детства, что часто родители вроде бы с любовью, но уничтожают свободу своих детей», – говорит режиссер сериала Галина Масленникова.

Главную роль исполняет дебютант – шестилетний актер Илья Феофилактов. Остальные роли исполняют российские актеры Светлана Большакова, Марина Денисова, Иван Моховиков, Владислав Шкляев-Корсунский, Ринат Альбиков, Галина Бокашевская, Маруся Ильина, в эпизодической роли появляется и автор книги Рагим Джафаров. Большакова также выступает продюсером проекта.

«Это мой первый опыт превращения книги в фильм. Мы делаем не прямую экранизацию, а сериал по мотивам книги. Тем не менее, это весьма интересный опыт работы над текстом. С одной стороны, существуют уже готовые персонажи, их отношения и сюжетные повороты. С другой – нужно внести дополнительные сцены и взаимоотношения, без которых в книге все понятно, а в фильме – нет. И важно, чтобы и поклонники книги, и новые зрители в результате получили удовольствие от кино», – говорит Большакова.
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Светлана Большакова работает над сериалом «Сато» по роману Рагима Джафарова фотографии
Светлана Большакова работает над сериалом «Сато» по роману Рагима Джафарова фотографии
Светлана Большакова работает над сериалом «Сато» по роману Рагима Джафарова фотографии
Светлана Большакова работает над сериалом «Сато» по роману Рагима Джафарова фотографии
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