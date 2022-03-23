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Валерий Федорович и Евгений Никишов покидают компанию 1-2-3 Production

23 марта
2022 год

Новости кино >>
23 марта 2022
Генеральные продюсеры 1-2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов покидают компанию и продолжат работу как независимые продюсеры, сообщает пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга», куда входит компания.

Валерий Федорович и Евгений Никишов покидают компанию 1-2-3 Production

«Все наши профессиональные успехи и достижения связаны с работой в «Газпром-Медиа Холдинге». Он навсегда останется нашим местом силы. Хотим сказать спасибо всей нашей крутейшей команде. Уверены, что самые главные хиты у 1-2-3 Production только впереди», – цитирует пресс-служба продюсеров.

Они закончат работу над фильмами и сериалами, уже запущенными в производство или ушедшими в разработку. Руководить компанией продолжит генеральный директор 1-2-3 Production Иван Голомовзюк.

«Кадровые перестановки не скажутся на текущих производственных процессах. 1-2-3 Production работает с телеканалами ТНТ, ТВ-3 и онлайн-кинотеатром PREMIER, а также продолжит развивать линейку документальных проектов, в которой уже вышли документальный сериал о трагедии на Перевале Дятлова и рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег и друзей "Нас других не будет"», – отмечается в сообщении ГПМ.

В декабре 2021 года Федорович и Никишов оставили руководящие должности на телеканале ТВ-3, передав свои обязанности Лили Шерозии. В будущем Валерий Федорович и Евгений Никишов планируют продолжить работу как независимые продюсеры и режиссеры, в том числе над проектами для площадок «Газпром-Медиа Холдинга».

1-2-3 Production производит контент различных жанров для телевидения, кинопроката и цифровых платформ. Компания осуществляет полный цикл производства и контроль качества на всех этапах: от разработки сценария, съемок до финального монтажа и отрисовки компьютерной графики. Среди проектов компании – «Эпидемия», «Перевал Дятлова», «Игра на выживание», «Полярный», «Аванпост», «Инсомния», «Вне себя», «Колл-центр», «Отпуск», «Идеальная семья» и многие другие.
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