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Завершились съемки второго сезона сериала «Крепкие орешки»

23 марта
2022 год

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23 марта 2022
Пятый канал завершил съемки второго сезона сериала «Крепкие орешки», в котором будет 32 серии, премьера состоится уже в этом году, сообщает пресс-служба телеканала.

Завершились съемки второго сезона сериала «Крепкие орешки»
фото: Пресс-служба Пятого канала

В первом сезоне зрители расстались с любимыми героями в тот момент, когда оперативники оказались в закрытой комнате и с гранатой, готовой разорваться в любую секунду. Финальная сцена второго сезона, по словам актеров, будет еще более интригующая.

«Могу однозначно сказать, что новый сезон будет интереснее первого. Зрители увидят много тонких душевных историй, которые, как мне кажется, важнее погонь за преступниками и стрельбы. У нас получился не детектив ради детектива. На первый план выходят отношения, любовь, дружба, и уже на их фоне – работа и будни оперативников. Особенно впечатлен одной сценой, где буквально за десять секунд раскрывается вся человечность и сущность персонажей, их мужской стержень», – говорит исполнитель роли оперативника Романова, актера Бориса Бедросова.

В премьерных сериях будет сразу несколько щекотливых ситуаций в семье Романова, из которых он с достоинством выйдет. Помощница начальника Оля, влюбленная в Романова, осмелеет и станет более настойчивой. Изменения ждут и другого главного героя – оперативника Лаврова, которого играет Филипп Азаров.

«Из великовозрастного рубахи – парня, любителя крепких напитков и ночных клубов он превратится во взрослого мужчину. Станут более тесными дружеские отношения с Романовым. Но звать его Юлей по-прежнему буду. В личной жизни Лаврова тоже наметились перемены. Будет и драка с напарником из-за одного члена его семьи. По какому поводу? Увидите совсем скоро», – заключает Азаров.
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Завершились съемки второго сезона сериала «Крепкие орешки» фотографии
Завершились съемки второго сезона сериала «Крепкие орешки» фотографии
Завершились съемки второго сезона сериала «Крепкие орешки» фотографии
Завершились съемки второго сезона сериала «Крепкие орешки» фотографии
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