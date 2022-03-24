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Еленая Лотова и Илья Алексеев познали «Нечаянную любовь»

24 марта
2022 год

Новости кино >>
24 марта 2022
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Эдуарда Пальмова «Нечаянная любовь» с Еленой Лотовой и Ильёй Алексеевым в главных ролях, сообщает пресс-служба «Dомашнего».

Еленая Лотова и Илья Алексеев познали «Нечаянную любовь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Илью Алексеева «проект заинтересовал неудобным положением моего героя. Сразу захотелось задаться вопросом «а что бы я выбрал, попав в такую ситуацию - долг или любовь?». Смысл этой истории в том, что нужно доверять своему сердцу, оно подскажет правильный путь. Жизнь сама расставит всё по местам, главное – не мешать ей».

По сюжету случайное знакомство с обаятельным мужчиной Кириллом в корне меняет стабильную жизнь Наташи. Она влюблена и счастлива, но есть две небольшие проблемы: Наташа собирается замуж за Петра, который не хочет отпускать любимую, а ее подруга Алина беременна от Кирилла. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда оказывается, что Пётр и Кирилл – родные братья.

Еленая Лотова и Илья Алексеев познали «Нечаянную любовь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наташа, моя героиня, мечтает о семье и настоящих отношениях. Ее жизненные принципы – это честность, неподкупность и вера в лучшее. Поэтому, узнав о своем женихе правду, она понимает, что он – не ее человек. К счастью, она находит то, что так долго искала. Вернее того», — поведала о своем персонаже Елена Лотова.

Компанию исполнителям главных ролей в сериале производства студии «Фабула Продакшн» составили Сергей Мухин, Екатерина Панасюк, Анжелика Печка, Наталья Аладко, Игорь Денисов, Ирина Нарбекова, Иван Шендриков, Анатолий Голуб и Оксана Лесная. За визуальную составляющую отвечают оператор Алексей Коцоев, художник-постановщик Валерий Юркевич, художник по костюмам Алеся Кукуля и художник по гриму Елена Бартлова, а за музыку — композитор Владимир Сайко.
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Еленая Лотова и Илья Алексеев познали «Нечаянную любовь» фотографии
Еленая Лотова и Илья Алексеев познали «Нечаянную любовь» фотографии
Еленая Лотова и Илья Алексеев познали «Нечаянную любовь» фотографии
Еленая Лотова и Илья Алексеев познали «Нечаянную любовь» фотографии
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