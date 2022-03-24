Еленая Лотова и Илья Алексеев познали «Нечаянную любовь»

Илью Алексеева «проект заинтересовал неудобным положением моего героя. Сразу захотелось задаться вопросом «а что бы я выбрал, попав в такую ситуацию - долг или любовь?». Смысл этой истории в том, что нужно доверять своему сердцу, оно подскажет правильный путь. Жизнь сама расставит всё по местам, главное – не мешать ей».
По сюжету случайное знакомство с обаятельным мужчиной Кириллом в корне меняет стабильную жизнь Наташи. Она влюблена и счастлива, но есть две небольшие проблемы: Наташа собирается замуж за Петра, который не хочет отпускать любимую, а ее подруга Алина беременна от Кирилла. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда оказывается, что Пётр и Кирилл – родные братья.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Наташа, моя героиня, мечтает о семье и настоящих отношениях. Ее жизненные принципы – это честность, неподкупность и вера в лучшее. Поэтому, узнав о своем женихе правду, она понимает, что он – не ее человек. К счастью, она находит то, что так долго искала. Вернее того», — поведала о своем персонаже Елена Лотова.
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