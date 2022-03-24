Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Виктории Толстогановой исполнилось 50 лет

24 марта
2022 год

Новости кино >>
24 марта 2022

Сегодня, 24 марта, исполнилось 50 лет супруге Алексея Аграновича, популярной российской актрисе театра и кино Виктории Толстогановой.

Виктории Толстогановой исполнилось 50 лет
фото: kinopoisk.ru

Виктория Викторовна родилась 24 марта 1972 года в московской семье инженера и преподавательницы английского языка. В школьные годы поступила в Театр юных москвичей при Дворце пионеров на Ленинских горах. Училась во ВГИКе и ГИТИСе, выпускница мастерской Иосифа Хейфица. Состояла в труппе Московского театра имени Станиславского, играла в спектаклях ЦДР и «Практики».

В кино дебютировала в 1997-м, сыграв в «Дневной обязанности» Романа Хруща. На счету актрисы более 90 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Ландыш серебристый», «Остановка по требованию», «Антикиллер», «Подари мне жизнь», «Московская сага», «На безымянной высоте», «Побег», «Грозовые ворота», «Натурщица», «Снежный ангел», «Кто я?», «Семейный дом», «Столица греха», «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», «Утомлённые солнцем 2: Цитадель», «Баллада о бомбере», «Случайные знакомые», «Шпион», «Второе дыхание», «Департамент», «Вдова», «Мосгаз. Дело № 2: Палач», «Обнимая небо», «Следователь Тихонов», «Медсестра», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Пьяная фирма», «Жена полицейского», «Отчий берег», «Движение вверх», «Посольство», «Выше неба», «Гроза», «Колл-центр», «Чики», «Мёртвые души», «Полёт», «Медиатор», «Чиновница», «В Бореньке чего-то нет», «Седьмая симфония», «Капитан Волконогов бежал», «Содержанки-3», «Казнь» и «The Тёлки».

Читать интервью Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»

Была замужем за Андреем Кузичёвым. Обладательница нескольких престижных наград, включая премию Правительства Российской Федерации в области культуры, призы фестивалей «Созвездие» и «Кинотавр», диплом международного кинофорума «Золотой Витязь» и два «Золотых орла».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Максим Виторган и Виктория Толстоганова перевоплотились в кинорежиссеров
Виктория Толстоганова борется с коррупцией в трейлере «Чиновницы»
Павел Прилучный и Виктория Толстоганова расскажут «Новогоднюю несказку»
Виктория Толстоганова стала «Чиновницей»
Александр Кузнецов и Виктория Толстоганова стали лучшими актерами «Кинотавра»
Виктория Толстоганова и Алексей Агранович впервые сыграют вместе
Виктория Толстоганова узнает правду о своём муже Виталии Кищенко
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Алексей АграновичАндрей КузичёвВиктория ТолстогановаИосиф ХейфицРоман Хрущ
фильмы
The ТёлкиАнтикиллерБаллада о БомбереВ Бореньке чего-то нетВдоваВторое дыханиеВыше небаГрозаГрозовые воротаДвижение вверхДепартаментДневная обязанностьЖена полицейскогоКазньКапитан Волконогов бежалКолл-центрКто я?Ландыш серебристыйМедиаторМедсестраМёртвые душиМосгаз. Дело № 2: ПалачМосковская сагаНа безымянной высотеНатурщицаОбнимая небоОстановка по требованиюОтчий берегПобегПодари мне жизньПолётПосольствоПьяная фирмаСедьмая симфонияСемейный домСледователь ТихоновСлучайные знакомыеСнежный ангелСодержанки-3Столица грехаУтомлённые солнцем 2: ПредстояниеУтомлённые солнцем 2: ЦитадельЧемпионы: Быстрее. Выше. СильнееЧикиЧиновницаШпион
театры
Театр "Практика"ТЮМЦДРЭлектротеатр "Станиславский"

фотографии >>
«Содержанки-3»
«Медиатор»
«Жена полицейского»
Виктории Толстогановой исполнилось 50 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «1917»

Скорбим

Юрий Померанцев
23 марта ушёл из жизни актёр Юрий Померанцев.
Виталий Мельников
21 марта ушёл из жизни режиссёр Виталий Мельников.
Юз Алешковский
21 марта ушёл из жизни писатель, сценарист Юз Алешковский.

День рождения >>

Филипп Азаров
Сахат Дурсунов
Ольга Кирсанова-Миропольская
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Александр Мовчан
Александр Петров
Виктория Толстоганова
Гасанага Турабов
Лэйк Белл
Мария Вальверде
Франк Виллар
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Элисон Ханниган
Джессика Честейн
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Брат
боевик
Россия, 1997
Брат-2
боевик, криминальный фильм
Россия, 2000
Служебный роман
комедия, мелодрама, экранизация
СССР, 1977
Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
Норвегия, Дания, Швеция, Франция, 2021
Взаперти
драма, триллер
США, 2022
Золушка и тайна волшебного камня
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2022
Как убили Джона Кеннеди
исторический фильм, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2021
Кандиша: Демон мести
фильм ужасов
Франция, 2020
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Моя ужасная сестра
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Плохие парни
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram