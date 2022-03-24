Виктории Толстогановой исполнилось 50 лет

Сегодня, 24 марта, исполнилось 50 лет супруге Алексея Аграновича
, популярной российской актрисе театра и кино Виктории Толстогановой
.
Виктория Викторовна
родилась 24 марта 1972 года в московской семье инженера и преподавательницы английского языка. В школьные годы поступила в Театр юных москвичей
при Дворце пионеров на Ленинских горах. Училась во ВГИКе и ГИТИСе, выпускница мастерской Иосифа Хейфица
. Состояла в труппе Московского театра имени Станиславского
, играла в спектаклях ЦДР
и «Практики
».
В кино дебютировала в 1997-м, сыграв в «Дневной обязанности
» Романа Хруща
. На счету актрисы более 90 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Ландыш серебристый
», «Остановка по требованию
», «Антикиллер
», «Подари мне жизнь
», «Московская сага
», «На безымянной высоте
», «Побег
», «Грозовые ворота
», «Натурщица
», «Снежный ангел
», «Кто я?
», «Семейный дом
», «Столица греха
», «Утомлённые солнцем 2: Предстояние
», «Утомлённые солнцем 2: Цитадель
», «Баллада о бомбере
», «Случайные знакомые
», «Шпион
», «Второе дыхание
», «Департамент
», «Вдова
», «Мосгаз. Дело № 2: Палач
», «Обнимая небо
», «Следователь Тихонов
», «Медсестра
», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
», «Пьяная фирма
», «Жена полицейского
», «Отчий берег
», «Движение вверх
», «Посольство
», «Выше неба
», «Гроза
», «Колл-центр
», «Чики
», «Мёртвые души
», «Полёт
», «Медиатор
», «Чиновница
», «В Бореньке чего-то нет
», «Седьмая симфония
», «Капитан Волконогов бежал
», «Содержанки-3
», «Казнь
» и «The Тёлки
».
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Была замужем за Андреем Кузичёвым
. Обладательница нескольких престижных наград, включая премию Правительства Российской Федерации в области культуры, призы фестивалей «Созвездие» и «Кинотавр», диплом международного кинофорума «Золотой Витязь» и два «Золотых орла».
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