Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Кинотавр» перенесен на неопределенный срок

24 марта
2022 год

Новости кино >>
24 марта 2022
«Кинотавр», ранее запланированный на сентябрь 2022-го, не состоится в этом году, сообщает пресс-служба смотра.

«Кинотавр» перенесен на неопределенный срок


«"Кинотавр" – важнейший отечественный фестиваль и один из самых известных культурных брендов в России. Я руковожу им уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе – чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», — заявил президент смотра Александр Роднянский.

Российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится ежегодно с 1991 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Кинотавр-2022» пройдет с 13 по 20 сентября в формате делового форума
Гран-при «Кинотавра» получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз»
Ольга Бодрова и Павел Деревянко стали лучшими актерами «Кинотавра»
Фильм «Капитан Волконогов бежал» стал победителем зрительского голосования на «Кинотавре»
Победителем короткометражного конкурса «Кинотавра» стал фильм «Хорошая девочка Лида»
Поиск по меткам
Кинотавр
персоны
Александр Роднянский

анонс

Скорбим

Юрий Померанцев
23 марта ушёл из жизни актёр Юрий Померанцев.
Виталий Мельников
21 марта ушёл из жизни режиссёр Виталий Мельников.
Юз Алешковский
21 марта ушёл из жизни писатель, сценарист Юз Алешковский.

День рождения >>

Филипп Азаров
Сахат Дурсунов
Ольга Кирсанова-Миропольская
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Александр Мовчан
Александр Петров
Виктория Толстоганова
Гасанага Турабов
Лэйк Белл
Мария Вальверде
Франк Виллар
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Элисон Ханниган
Джессика Честейн
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Брат
боевик
Россия, 1997
Брат-2
боевик, криминальный фильм
Россия, 2000
Служебный роман
комедия, мелодрама, экранизация
СССР, 1977
Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
Норвегия, Дания, Швеция, Франция, 2021
Взаперти
драма, триллер
США, 2022
Золушка и тайна волшебного камня
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2022
Как убили Джона Кеннеди
исторический фильм, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2021
Кандиша: Демон мести
фильм ужасов
Франция, 2020
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Моя ужасная сестра
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Плохие парни
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен