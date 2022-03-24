«Кинотавр» перенесен на неопределенный срок

«Кинотавр», ранее запланированный на сентябрь 2022-го, не состоится в этом году, сообщает пресс-служба смотра.
«"Кинотавр" – важнейший отечественный фестиваль и один из самых известных культурных брендов в России. Я руковожу им уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе – чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», —
заявил президент смотра Александр Роднянский
.
Российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится ежегодно с 1991 года.
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