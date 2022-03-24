«Киностудия КИТ» проведет питчинг комедийных сериалов

«Киностудия КИТ» объявил о старте нового питчинга, известного под названием «китчинг». На этот раз темой творческого конкурса станут «Комедийные сериалы», уточняет пресс-служба студии.
Китчинг проводится уже во второй раз – в 2021 году он проходил в рамках «Российской креативной недели» и состоял из конкурсов «Креативные команды» и New media. Content. Студия помнит все творческие команды, которые принимали участие в прошлом году, со многими остается на связи или ведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Такая поддержка крайне важна для молодых кинематографистов, ищущих свой стиль и нуждающихся в продюсерской поддержке и спонсорской помощи. Эту практику студия продолжает и в этом году.
Новый питчинг задуман ради поиска комедийных сериалов и авторов, способных не только придумать оригинальную идею, но и воплотить ее в сценарий сериала. Победителю вручат авторский гонорар в размере 250 тысяч рублей за краткий синопсис сезона и пилотную серию.
Заявка должна содержать сценарий пилотной серии, краткий синопсис сезона и небольшой рассказ о себе. Принимаются работы в жанре комедии с хронометражем одной серии по 20-30 минут. Минимальное количество серий в сезоне — от восьми серий. Прием заявок на сайте
стартует 1 апреля, а завершится 21 апреля в 23:59 по Москве. Шорт-лист финалистов опубликуют 13 мая. Очный финал в столице состоится 24 мая 2022-го.
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