Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Киностудия КИТ» проведет питчинг комедийных сериалов

24 марта
2022 год

Новости кино >>
24 марта 2022

«Киностудия КИТ» объявил о старте нового питчинга, известного под названием «китчинг». На этот раз темой творческого конкурса станут «Комедийные сериалы», уточняет пресс-служба студии.

Китчинг проводится уже во второй раз – в 2021 году он проходил в рамках «Российской креативной недели» и состоял из конкурсов «Креативные команды» и New media. Content. Студия помнит все творческие команды, которые принимали участие в прошлом году, со многими остается на связи или ведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Такая поддержка крайне важна для молодых кинематографистов, ищущих свой стиль и нуждающихся в продюсерской поддержке и спонсорской помощи. Эту практику студия продолжает и в этом году.

«Киностудия КИТ» проведет питчинг комедийных сериалов

Новый питчинг задуман ради поиска комедийных сериалов и авторов, способных не только придумать оригинальную идею, но и воплотить ее в сценарий сериала. Победителю вручат авторский гонорар в размере 250 тысяч рублей за краткий синопсис сезона и пилотную серию.

Заявка должна содержать сценарий пилотной серии, краткий синопсис сезона и небольшой рассказ о себе. Принимаются работы в жанре комедии с хронометражем одной серии по 20-30 минут. Минимальное количество серий в сезоне — от восьми серий. Прием заявок на сайте стартует 1 апреля, а завершится 21 апреля в 23:59 по Москве. Шорт-лист финалистов опубликуют 13 мая. Очный финал в столице состоится 24 мая 2022-го.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Синий лев» Зои Трофимовой признан лучшим мультфильмом Суздальского фестиваля анимационного кино
Институт развития интернета впервые проведет открытый питчинг
Поиск по меткам
питчинг

анонс

Деконструкция «1917»

Скорбим

Юрий Померанцев
23 марта ушёл из жизни актёр Юрий Померанцев.
Виталий Мельников
21 марта ушёл из жизни режиссёр Виталий Мельников.
Юз Алешковский
21 марта ушёл из жизни писатель, сценарист Юз Алешковский.

День рождения >>

Филипп Азаров
Сахат Дурсунов
Ольга Кирсанова-Миропольская
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Александр Мовчан
Александр Петров
Виктория Толстоганова
Гасанага Турабов
Лэйк Белл
Мария Вальверде
Франк Виллар
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Элисон Ханниган
Джессика Честейн
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Брат
боевик
Россия, 1997
Брат-2
боевик, криминальный фильм
Россия, 2000
Служебный роман
комедия, мелодрама, экранизация
СССР, 1977
Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
Норвегия, Дания, Швеция, Франция, 2021
Взаперти
драма, триллер
США, 2022
Золушка и тайна волшебного камня
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2022
Как убили Джона Кеннеди
исторический фильм, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2021
Кандиша: Демон мести
фильм ужасов
Франция, 2020
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Моя ужасная сестра
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Плохие парни
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram