Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Анонимный детектив» с Дмитрием Лавровым стартует 28 марта

25 марта
2022 год

Новости кино >>
25 марта 2022

На НТВ 28 марта состоится премьера остросюжетного сериала Алексея Карелина «Анонимный детектив», основанного на сценарии Андрея Тумаркина. Главную роль в 12-серийном детективе исполнил Дмитрий Лавров, уточняет пресс-служба телеканала.

«Анонимный детектив» с Дмитрием Лавровым стартует 28 марта
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Олег Рубцов (Лавров) был одним из лучших сыщиков Петербурга, о его оперативных комбинациях рассказывали в институтах МВД, но из-за алкогольной зависимости карьера Рубцова дала сбой. Подполковник чудом избежал увольнения и был отправлен в один из спальных районов города на должность начальника отдела уголовного розыска. Руководство вспоминает о Рубцове только тогда, когда ему удаётся задержать очень опасных преступников, и даже планирует в ближайшее время вернуть Олега в Главк. А пока генерал Ильин из Москвы отправляет в подчинение Рубцова своего сына Павла — недавнего выпускниках института МВД, — чтобы тот набрался опыта полицейской службы. Тем временем неожиданно пропадает сестра жены Рубцова — Татьяна, которая работает наркологом в частном медицинском центре. Следователь Туранский (Денис Синявский) пытается как можно быстрее «свернуть» расследование, на котором, по его же признаю, «карьеры не сделаешь». И теперь Рубцову в одиночку приходится искать преступников, ведь дело о пропаже Татьяны куда более запутанно, чем кажется на первый взгляд.

«Олег Рубцов — следователь, подполковник. У него сложный характер, неуравновешенный. У него кризис среднего возраста и проблемы с алкоголем. Мне кажется, всем нам рано или поздно становится немного грустно, чего-то начинает не хватать, пропадает некий драйв. Каждый решает это по-своему: кто-то прыгает с парашютом, кто-то сплавляется по горной реке, кто-то заводит дружбу с "зеленым змеем". Все бы ничего, но проблема в том, что алкоголь, при кажущемся первичном облегчении, на самом деле только усугубляет проблему, делает ее решение еще более сложным. Особенно, если ты сотрудник следственных органов, обязанных, как говорил Феликс Эдмундович, иметь "холодную голову"», — рассказал Дмитрий Лавров.



Компанию вышеназванным актерам составили Ольга Павловец, Станислав Ткаченко, Гавриил Федотов и Виталий Гудков. Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Виктор Зубарев.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дмитрий Лавров станет «Анонимным детективом»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Виталий ГудковВиктор Зубарев (II)Алексей КарелинДмитрий Лавров (III)Ольга ПавловецДенис СинявскийСтанислав ТкаченкоАндрей ТумаркинГавриил Федотов
фильмы
Анонимный детектив

фотографии >>
«Анонимный детектив» с Дмитрием Лавровым стартует 28 марта фотографии
«Анонимный детектив» с Дмитрием Лавровым стартует 28 марта фотографии
«Анонимный детектив» с Дмитрием Лавровым стартует 28 марта фотографии
«Анонимный детектив» с Дмитрием Лавровым стартует 28 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «1917»

Скорбим

Анатолий Молотов
24 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Молотов.
Юрий Померанцев
23 марта ушёл из жизни актёр Юрий Померанцев.
Виталий Мельников
21 марта ушёл из жизни режиссёр Виталий Мельников.
Юз Алешковский
21 марта ушёл из жизни писатель, сценарист Юз Алешковский.

День рождения >>

Тамара Акулова
Юлия Вайшнур
Елена Козелькова
Лина Миримская
Марина Орлова
Мария Пахоменко
Ксения Раппопорт
Арунас Сакалаускас
Анна Слынько
Марсия Кросс
Сара Джессика Паркер
Ли Пейс
Эдгар Рамирес
Симона Синьоре
Дженни Слейт
Шон Фэрис
все родившиеся 25 марта >>

Афиша кино >>

Брат
боевик
Россия, 1997
Брат-2
боевик, криминальный фильм
Россия, 2000
Служебный роман
комедия, мелодрама, экранизация
СССР, 1977
Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
Норвегия, Дания, Швеция, Франция, 2021
Моя ужасная сестра
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Взаперти
драма, триллер
США, 2022
Золушка и тайна волшебного камня
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2022
Как убили Джона Кеннеди
исторический фильм, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2021
Кандиша: Демон мести
фильм ужасов
Франция, 2020
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Плохие парни
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен