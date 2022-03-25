«Анонимный детектив» с Дмитрием Лавровым стартует 28 марта

По сюжету Олег Рубцов (Лавров) был одним из лучших сыщиков Петербурга, о его оперативных комбинациях рассказывали в институтах МВД, но из-за алкогольной зависимости карьера Рубцова дала сбой. Подполковник чудом избежал увольнения и был отправлен в один из спальных районов города на должность начальника отдела уголовного розыска. Руководство вспоминает о Рубцове только тогда, когда ему удаётся задержать очень опасных преступников, и даже планирует в ближайшее время вернуть Олега в Главк. А пока генерал Ильин из Москвы отправляет в подчинение Рубцова своего сына Павла — недавнего выпускниках института МВД, — чтобы тот набрался опыта полицейской службы. Тем временем неожиданно пропадает сестра жены Рубцова — Татьяна, которая работает наркологом в частном медицинском центре. Следователь Туранский (Денис Синявский) пытается как можно быстрее «свернуть» расследование, на котором, по его же признаю, «карьеры не сделаешь». И теперь Рубцову в одиночку приходится искать преступников, ведь дело о пропаже Татьяны куда более запутанно, чем кажется на первый взгляд.
«Олег Рубцов — следователь, подполковник. У него сложный характер, неуравновешенный. У него кризис среднего возраста и проблемы с алкоголем. Мне кажется, всем нам рано или поздно становится немного грустно, чего-то начинает не хватать, пропадает некий драйв. Каждый решает это по-своему: кто-то прыгает с парашютом, кто-то сплавляется по горной реке, кто-то заводит дружбу с "зеленым змеем". Все бы ничего, но проблема в том, что алкоголь, при кажущемся первичном облегчении, на самом деле только усугубляет проблему, делает ее решение еще более сложным. Особенно, если ты сотрудник следственных органов, обязанных, как говорил Феликс Эдмундович, иметь "холодную голову"», — рассказал Дмитрий Лавров.
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