«Архив 81» отменили после первого сезона

Netflix отказался от продления на второй сезон хоррор-драмы «Архив 81» с Мамуду Ати и Диной Шихаби через два месяца после ее премьеры, сообщает Deadline.
фото: кадр из сериала «Архив 81»
Отмена сериала вызывает удивление, поскольку он возглавлял рейтинги и даже ненадолго занял первое место на Netflix в США, прежде чем был свергнут с престола возвращением «Озарка». Скорее всего, «Архив 81» не оправдал ожиданий руководства сервиса в экономическом аспекте.
Зрителям поведали историю об архивисте, восстанавливающем поврежденные видеозаписи, которого затягивает в водоворот мистических событий, связанных с исчезновением режиссера и деятельностью сатанинской секты.
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